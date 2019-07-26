哥倫布發現新大陸？其實另有其人

2019-07-26 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



「哥倫布發現新大陸」人人知，但由日本歷史之謎探討會所寫的新書《走下歷史舞台之後－世界史裡忘了講的結局》（商周出版）寫道，發現新大陸的另有其人，哥倫布只是搶功。他絕非現在形象那麼高尚，本為奴隸商人，在新大陸屠殺了大量原住民，還曾在第三次航海中被捕並強制遣返，晚景淒涼。

書中表示，1492年，哥倫布帶著三艘船及120名船員從西班牙的巴羅斯港啟程。哥倫布贊同「地圓說」，為了開拓前往亞洲的西行航路，他四處奔走尋求贊助者，好不容易成功獲得了西班牙女王伊莎貝拉的協助。

過程中，發現了新的陸地，哥倫布堅信這片陸地就是亞洲，但其實那是巴哈馬群島的一部分。他將之命名為「聖薩爾瓦多（濟世的聖人）島」，以表達對神的感激。不過事實上，前行船隻的船員才是第一位發現者，哥倫布回國後卻聲稱自己最早看見陸地上的火光，將高額報酬據為己有。

回國隔年，哥倫布展開第二次航行。這回他帶著17艘船及1200名船員。由於在上次航程中發現了陸地，他此行的目的乃以殖民為主。

不過到達當地時，上次打造的居留地已被原住民燒毀，留下的40名船員也不見蹤影。而且那裡並非亞洲，無法取得想要的香料，原住民的反抗也開始逐漸升溫。哥倫布便把原住民抓起來送回本國，代替香料獻給伊莎貝拉女王。不過此舉反而激怒了伊莎貝拉，哥倫布只好趕緊回國解釋。

書中說，哥倫布本為奴隸商人，在新大陸屠殺了大量原住民。經過兩年，哥倫布第三次航行的結果更加淒涼。胞弟巴爾托洛梅奧治理不善，導致部下叛變。消息傳回本國，監察官前往當地調查哥倫布的管理狀況。最後哥倫布遭逮捕，被鎖鏈綁著強制遣返。

不過，哥倫布還是不死心，獲釋後又計畫第四次航行。不過在巴拿馬周邊晃了大半年，他毫無斬獲地回國了。