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遠東全家福嘉義outlet展售會 夏季大促銷

2019-07-26 08:21聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

近年來運動休閒風氣盛行，遠東全家福旗下全系列品牌即日至8月13日在嘉義遠東百貨舉辦outlet展售會，推出全系列旗下品牌服飾、寢具商品，現場上萬件商品將以最優惠的商品及價格回饋給消費者。這一波主推夏季熱銷商品「陽離子印花排汗服飾」，新品獨家體驗價350元，僅此一檔要把握機會。

遠東全家福最新材質蜂巢結構男性夏季背心，具有快乾、快吸、快散、快透4大特性和抑菌效果，受到喜歡運動的消費喜愛，獨家優惠兩件組合價只賣300元，超細纖維平口褲特惠價4件500元。

另外，四季皆宜可穿搭的女性運動休閒套裝，外套搭配長褲獨家促銷價1660元，採用機能性布料製造的運動短衫，吸濕排汗且透氣乾爽，零碼出清價兩件只賣250元，陽離子運動連帽外套獨家優惠價880元。

紳士休閒POLO短衫，採用精梳棉所製，舒適輕巧好穿搭，超值優惠價兩件2000元，上班族必購的易整燙襯衫，獨家特惠價兩件900元。

品牌寢飾商品全面零碼出清，單品床包、被套均一特惠價750元起，百分百精梳棉兩用被套床包4件組，超值展售價一組2000元起。品牌獨家推出百分百純棉印花涼被，破盤限量搶購價699元，限量20件，全效防璊抗菌水洗枕，獨家新品價只賣499元。

活動即日起至8月13日，每天上午11點至晚上10點，例假日照常營業，單筆消費金額滿1000元即可加價300元購得舒適短襪5雙，現場提供刷卡服務，消費者可先電話洽詢。

遠東全家福嘉義outlet展售會地址在嘉義市垂楊路537號1樓（遠東百貨1樓暢貨街）電話0912331246 李先生。

outlet展售會遠東百貨1樓暢貨街。圖／遠東全家福提供
outlet展售會遠東百貨1樓暢貨街。圖／遠東全家福提供
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單筆消費金額滿1000元即可加價300元購得舒適短襪5雙。圖／遠東全家福提供
單筆消費金額滿1000元即可加價300元購得舒適短襪5雙。圖／遠東全家福提供
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這一波主推夏季熱銷商品「陽離子印花排汗服飾」。圖／遠東全家福提供
這一波主推夏季熱銷商品「陽離子印花排汗服飾」。圖／遠東全家福提供
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遠東全家福旗下全系列品牌即日至8月13日在嘉義遠東百貨舉辦outlet展售會。圖...
遠東全家福旗下全系列品牌即日至8月13日在嘉義遠東百貨舉辦outlet展售會。圖／遠東全家福提供
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