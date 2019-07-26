印度國父甘地晚年要裸女陪睡 原因是這？

2019-07-26 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



印度聖雄甘地。圖/取自維基百科 分享 facebook 聖雄甘地是眾所皆知的「印度偉人」，不過相較於本人，大眾對他的普遍印象可能太聖人化了。由日本歷史之謎探討會所寫的新書《走下歷史舞台之後－－世界史裡忘了講的結局》（商周出版）寫道，甘地晚年甘地每晚都找年輕女性陪睡。

書中表示，甘地以「非暴力不合作之父」及「印度國 父」之稱聞名。但實際上，甘地更有人味得多。

書中寫道，甘地1869年出生時，印度仍是英屬領地。18歲時，甘地前往倫敦學習法律，之後在英屬南非聯邦當執業律師。當時南非盛行種族隔離政策。由於經歷過這個 時代嚴重的歧視，甘地才渴望印度脫離英國獨立。

書中說，甘地13歲便依循印度的習俗成婚，然而16歲時，他的父親罹患重病。期間甘地片刻不離地照顧父親，直到叔父來接手，要他稍事歇息。回房後，甘地喚醒妻子做起那檔事，可是此時卻傳來父親過世的消息。甘地為強烈的罪惡感所苦，遂發誓禁慾。不過實際執行是在36歲時，在那之前，他已經有了四個孩子。

書中表示，甘地晚年過著杜絕所有性行為的禁慾生活，不過某位弟子曾出面表示，甘地每晚都找年輕女性陪睡。聽說偶爾還一絲不掛地緊貼著彼此。