黑寡婦又被套牢！史上最低調秀11克拉千萬巨鑽 設計師
「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）是公認的外貌演技兼備的完美女神，情史也相當豐富：除了曾與「死仕」萊恩雷諾斯擁有過一段婚姻，並為前夫、法國記者Romain Dauriac生下可愛的女兒。而現在的男友、電視節目週六夜現場的編劇之一科林約斯特（Colin Jost）已傳於5月求婚成功。日前史嘉蕾出席漫威工作室（Marvel Studio）在聖地牙哥動漫展（San Diego Comic-con）的記者會，以超隨性的低調方式秀出她的訂婚戒，不過因爲足足11克拉的鑽石實在太大顆了，怎麼低調也很難不被注意到。
史嘉蕾喬韓森在記者會上打扮輕鬆，以小露性感的鏤空黑白連身服現身。左手無名指上的的婚戒設計非常別緻。許多媒體指出，這個與眾不同的藝術設計來自紐約的珠寶品牌Taffin，是設計師James de Givenchy在1996年所創立的。設計師的名字很眼熟？沒錯，他正是服裝設計師紀梵希Hubert de Givenchy的外甥。據外媒估計，這枚11克拉的淺棕色鑽戒價值逾1,200萬元（40萬美金），獨特的蛋形切割揉合橢圓形和梨形切割，又是頂級的Type IIA等級無氮美鑽，在彩鑽中更為罕見。對於已經有過2段婚姻的黑寡婦而言，可能還真的要別出心裁才能打動芳心。
留言