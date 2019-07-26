黑寡婦又被套牢！史上最低調秀11克拉千萬巨鑽 設計師

2019-07-26 06:55 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）是公認的外貌演技兼備的完美女神，情史也相當豐富：除了曾與「死仕」萊恩雷諾斯擁有過一段婚姻，並為前夫、法國記者Romain Dauriac生下可愛的女兒。而現在的男友、電視節目週六夜現場的編劇之一科林約斯特（Colin Jost）已傳於5月求婚成功。日前史嘉蕾出席漫威工作室（Marvel Studio）在聖地牙哥動漫展（San Diego Comic-con）的記者會，以超隨性的低調方式秀出她的訂婚戒，不過因爲足足11克拉的鑽石實在太大顆了，怎麼低調也很難不被注意到。