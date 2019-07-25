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父親節蛋糕這樣挑 保證讓老爸感動到不行

2019-07-25 23:15聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

一年一度的父親節即將到來，相較於母親節溫馨風格，父親節顯得較陽剛大人味，因此，各家烘焙業者針對父親節蛋糕的設計，無論是造型、口味相對成熟穩重。像是boîte à bijoux珠寶盒法式點心坊就推出「新古典聖多諾黑泡芙塔」，以「硬底子」強調爸爸剛硬性格；法式甜點專賣店「巴黎十五」則設計出宛如爸爸皮夾的「鱷魚紋短夾」 歐焙拉蛋糕；生乳捲名店亞尼克將經典生乳捲放大，推出「歐多桑的笑顏」、「提拉公爵」每一款都乘載對爸爸滿滿的感謝。

走歐系與高檔精緻風格的boîte à bijoux珠寶盒推出「新古典聖多諾黑泡芙塔」，下層以酥脆蕎麥、懷舊爆米香與黑巧克力慕斯，上層以鳳梨百香果慕斯與香草白巧克力香緹、焦糖巧克力泡芙，設計成剛硬外表底下也有柔軟內心、最能刻劃爸爸性格的蛋糕。父親節「新古典聖多諾黑泡芙塔」即日起開放訂購，7/31前預購，享早鳥優惠售價1,290元，7/25至8/11提貨。

堅持將食材單純的美外帶給消費者，巴黎十五的馬尾主廚洪哲煒，以其專注、講究、追求完美的性格，不斷研發各種法式點心，將道地的法國味帶給消費者。今年父親節，洪哲煒主廚將法式經典蛋糕歐焙拉改編，設計成「鱷魚紋短夾」 的父親節限定造型蛋糕。洪哲煒說，短夾造型就像爸爸厚厚的舊皮夾，而蛋糕等層次的以咖啡奶油餡、杏仁蛋糕體、75%黑巧克力甘納許層層堆疊，呈現巧克力與咖啡的香氣融合得恰到好處。此外，還有「思木」、「抹山青」、「酒藏蛋糕」也加入父親節蛋糕的系列中，7/28前預購可享9折優惠，會員則享85折優惠。

亞尼克今年針對父親節特別將生乳捲放大研發「歐多桑的笑顏」，特別選用台南東山咖啡融入清爽的北海道奶霜中，展現獨特、濃郁的拿鐵香，再搭配咖啡凍，讓整體呈現淡淡咖啡香，造型上則為歐多桑的面容，搭配一副白色眼鏡氣質書卷味十足。另一款「提拉公爵」展現父親的紳士風範，選用來自於義大利馬斯卡邦起司，搭配可可粉等，特製成提拉米蘇造型蛋糕。除了歐多桑的笑顏、提拉公爵兩關父親節限定蛋糕，經典的芋見香緹、芒果夏洛特、粉紅露比、25度N檸檬派也同步加入父親節預購活動，7/31前預購享9折優惠，卡友享88折優惠。

歐多桑的笑顏(左)售價720元/6吋、950元/8吋；提拉公爵(右)售價720元...
歐多桑的笑顏(左)售價720元/6吋、950元/8吋；提拉公爵(右)售價720元/6吋)、980元/8吋。記者張芳瑜／攝影
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巴黎十五「鱷魚紋短夾」售價650元(6人份)。記者張芳瑜／攝影
巴黎十五「鱷魚紋短夾」售價650元(6人份)。記者張芳瑜／攝影
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「新古典聖多諾黑泡芙塔」8吋原價1,490元。圖／boîte à bijoux珠...
「新古典聖多諾黑泡芙塔」8吋原價1,490元。圖／boîte à bijoux珠寶盒提供
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父親節巧克力
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