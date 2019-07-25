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皮膚開始變差！快停止5個護膚習慣 否則臉會爛掉

2019-07-25 21:17聯合報 記者劉小川╱即時報導

許多人在皮膚開始出現小狀況、或剛好在換季時，最容易出現敏感的症狀，特別是以下幾個狀況要停止！

肥皂洗臉

臉部肌膚呈弱酸性，而肥皂是弱鹼性的，如果經常用肥皂來洗臉，比較容易破壞肌膚的酸鹼平衡，可能會比用熱水洗臉的傷害更大，不僅沒有滋潤到肌膚，還可能會流失更多水分。

貼心小建議：皮膚在比較敏感的狀態時，不要使用清潔力比較強的洗面乳，這樣會造成肌膚更乾燥、脫皮的現象，最好使用溫柔不刺激的氨基酸洗臉產品。

使用大量的保養品

塗抹保養品，不是多量就有用，重點是要依照臉部的大小去斟酌，但有些人常為了想要保養品有更快的效果，就大量塗抹，但過剩的營養無法被肌膚吸收，會停留在皮膚上面，造成毛孔阻塞。

貼心小建議：塗抹保養品，不管是面霜、乳液都只要適量在一元硬幣大小，眼霜部分、一顆紅豆的大小即可、洗面乳也只需要黃豆大小就好，過多無益。

天天敷面膜

大家對於保溼的概念，覺得面膜就是搶救臉部的必需品，所以經常使用面膜來幫助肌膚補水，甚至每天都用，但長期敷面膜，不但達不到肌膚想要的完美狀態，還有可能會讓肌膚變成敏感肌，之後要在敷面膜的時候，就會發現臉部非常的脆弱。

貼心小建議：面膜建議3天敷一次就已經足夠，一片面膜大約15分鐘就可以了，至於含水量較高的面膜，裡面所含的精華液較多，可以多敷一些時間，好讓精華液的養分可以讓皮膚好好地吸收，但不建議超過30分鐘唷！

同時使用多款不同的美白保養品

相近功效的產品，無論你使用的是哪個牌子，其實很多原理大多相同與類似，所以混用功效會比較不建議，因為每款保養品的成分不同，不確定是否會有互相排斥的問題，還是盡量避免。

貼心小建議：最好不要同時使用相同功效的保養品，因為這些類似的保養產品，經過細心組合後，反而會讓功效互相抵消，反而浪費了這些昂貴的保養品。

沒有防曬的習慣

許多人都只會在夏天，才開始擔心曬黑、曬傷的問題，但其實紫外線是一年四季都會有的問題，強度也不會因為季節有所不同，長期紫外線的破壞肌膚，會帶來許多皮膚的狀況，例如：老化、乾燥、細紋等，如果有青春痘的人，還會狀況更嚴重。

貼心小建議：塗抹防曬的時間最好是四季都需要，對於防曬的作用來說，除了防止妳曬黑、曬傷，最主要保護肌膚的屏障，不會因為紫外線的傷害而受損，導致肌膚有更多的小狀況。

大量的塗抹保養品，功效不會加倍，還會造成毛孔阻塞。圖／摘自 pexels
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臉部的酸鹼平衡失衡，肌膚狀況就會出現的越頻繁。圖／摘自 pexels
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一年四季都要有防曬的觀念，才能讓皮膚有完整的屏障保護。圖／摘自 pexels
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建議面膜3天一次的周期就可，多敷無益。圖／摘自 pexels
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