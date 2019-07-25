哪裡都能投！Epson EF-100美型雷射投影機 躺著也能輕鬆看

2019-07-25 21:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



前陣子很紅的行動微型投影機，雖然攜帶輕巧方便，但畫質、亮度表現與一般投影機相比還是有點差強人意。Epson觀察到仍有一群用戶想要用大螢幕享受影音內容、注重畫質表現，但又不想受空間環境太多限制，因此推出全新EF-100自由「視」移動光屏，以輕巧可攜的時尚機身，可多角度投影，加上不需設置投影幕就能投射清晰畫面的設計，抓住消費者目光。

Epson EF-100搭載3LCD雷射投影技術，具備2,000流明的彩色與白色亮度，雷射投影機壽命更可達20,000小時；獨特的直立式投影設計，讓消費者躺著也能輕鬆享受2,500,000：1的高對比度絕美影像；內建5W反射式音箱，並支援藍牙家庭劇院喇叭及個人藍牙耳機使用，享受沈浸式影音也不受「線」制。除此之外，EF-100更可搭配無線影音傳輸棒使用，完整支援Android／iOS／Windows／Mac等平台，輕鬆投放手機、電腦等不同裝置的影像與音樂，不管是追劇、手遊都可以立刻靈活轉換成大螢幕畫面。

今年七夕情人節，Epson特別攜手以夢幻、純白時尚設計聞名的泡泡飯店，自8月2日至8月7日推出專屬於情人的浪漫「雙人枕『投』影院」主題房型，訂房再加贈情人節專屬精美氣泡酒，邀請所有的伴侶們，一起躺著享受簡單卻不平凡的浪漫時刻，趕快把握時機預約給另一半驚喜。