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北部浪漫情人七夕夜景 屋頂上、山丘上景觀餐廳攻略

2019-07-25 20:00聯合報 記者柯意如╱即時報導

今年8月7日是農曆七夕情人節，在情人節前後規劃「浪漫」行程一點不難，也不見得要花大錢，來到遼闊一點的景觀餐廳，讓大自然的無敵美景為你表達心意，展現對另一半的用心，朋友或家人一起來也非常適合喔。

網友分享「山丘上景觀咖啡館」夜景迷人浪漫。IG @chrislin_7759提供
網友分享「山丘上景觀咖啡館」夜景迷人浪漫。IG @chrislin_7759提供
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「The Top屋頂上」賞陽明山夜景。IG @dandelion825提供
「The Top屋頂上」賞陽明山夜景。IG @dandelion825提供
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台北陽明山「峇里島風」夜景餐廳「The Top屋頂上」

如果上網搜尋「陽明山最棒夜景餐廳」，一定會有網友分享「The Top屋頂上」，有著「峇里島風」的「The Top屋頂上」，在IG上總是能獲得大量拍照分享，不僅可以讓雙人情侶浪漫賞夜景、吃浪漫晚餐，也能容納多人聚會，在舒服室內包廂或沙發上享受，暫時忘卻繁忙的都市喧囂，像在海島度假的風情！

「The Top屋頂上」有多元的座位區。IG @deserve1946提供
「The Top屋頂上」有多元的座位區。IG @deserve1946提供
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「The Top屋頂上」有多元的座位區。IG @deserve1946提供
「The Top屋頂上」有多元的座位區。IG @deserve1946提供
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「The Top屋頂上」有多元的座位區。IG @dandelion825提供
「The Top屋頂上」有多元的座位區。IG @dandelion825提供
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「The Top屋頂上」有多元的座位區。IG @dandelion825提供
「The Top屋頂上」有多元的座位區。IG @dandelion825提供
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來到「The Top屋頂上」不但有陽明山絕美夜景優勢，在餐點選擇上也很豐富，不同區域可點選不同菜色，包括中式熱炒、燒烤、合菜、西餐、飲品等，根據官網說明僅開放包廂訂位，氣候良好又舒適的晚上，軟綿綿的沙發區是許多客人的首選，散客可早一點到場排隊領號碼牌，較有機會選到喜歡的座位。

「The Top屋頂上」景觀餐廳受到IG網友喜愛。IG @dandelion82...
「The Top屋頂上」景觀餐廳受到IG網友喜愛。IG @dandelion825提供
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「The Top屋頂上」有多元的座位區。IG @deserve1946提供
「The Top屋頂上」有多元的座位區。IG @deserve1946提供
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看網友分享的美照，不難理解「The Top屋頂上」這麼受歡迎，畢竟夜景是無價無敵的，如果你跟另一半就喜歡這樣慵懶浪漫的氛圍，不妨來體驗看看，實在太享受啦，要特別注意的是根據網友經驗分享，因為假日人潮眾多，不少粉絲會選擇平日造訪，如果到場已觀察到今日氣候不好，可能要考慮室內座位較保險，無傘區域無法加傘。詳細菜單或消費方式，可先上餐廳官網了解。

來「The Top屋頂上」賞景喝飲料放鬆心情。IG @deserve1946提供...
來「The Top屋頂上」賞景喝飲料放鬆心情。IG @deserve1946提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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哪裡吃

The Top屋頂上　

地址：台北市士林區凱旋路61巷4弄33號

消費方式：一般位置不接受訂位，每人低消350元（只收現金無刷卡）

如有誤植或更動請以現場實際公告為準

新竹湖口「希臘風」山丘上咖啡館 白天晚上好拍CP值高

網友分享「山丘上景觀咖啡館」有希臘氛圍。IG @chrislin_7759提供
網友分享「山丘上景觀咖啡館」有希臘氛圍。IG @chrislin_7759提供
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到景觀餐廳一定要花大錢嗎？網友分享一家景觀咖啡廳，簡單點個飲料點心，只要一般到咖啡館的消費，可以享受心曠神怡的無敵美景，還有讓另一半心最的發光系告白愛情場景，實在太有情人節氛圍！

網友分享「山丘上景觀咖啡館」夜景迷人浪漫。IG @chrislin_7759提供
網友分享「山丘上景觀咖啡館」夜景迷人浪漫。IG @chrislin_7759提供
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看到網友分享的照片，很難不被該店景致吸引，這家「山丘上景觀咖啡館」因為相當好拍，IG上常被分享，希臘式的藍白建築相當搶眼，更棒的是白天、黃昏、晚上都有不一樣的風情，例如黃昏時段晚霞營造出層次的美感，晚間也可以眺望新竹夜景。店內提供的餐點以咖啡、茶飲、點心、輕食、簡餐為主，讓小資族不會負擔過大的價位，除了適合情侶體驗浪漫，也吸引了很多家庭客或閨密網美們來取景，不愧是IG打卡熱點。

網友分享「山丘上景觀咖啡館」餐點好吃。IG @chrislin_7759提供
網友分享「山丘上景觀咖啡館」餐點好吃。IG @chrislin_7759提供
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網友分享「山丘上景觀咖啡館」夜景迷人浪漫。IG @chrislin_7759提供
網友分享「山丘上景觀咖啡館」夜景迷人浪漫。IG @chrislin_7759提供
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「山丘上景觀咖啡館」景色開闊。IG @chrislin_7759提供
「山丘上景觀咖啡館」景色開闊。IG @chrislin_7759提供
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要特別注意的是周末假日人潮眾多，以及「山丘上景觀咖啡館」有些小規定，包括不能帶寵物、外食、禁止玩牌，以及一個人一低消(一份餐飲)，為了有美麗的好心情享受美景氛圍，前往消費前先詳細了解一下喔，詳細菜單或營業可上粉絲團查詢。

哪裡吃

山丘上景觀咖啡館

地址：新竹縣湖口鄉湖新路980巷對面

消費方式：每一人低消餐飲一品　

如有誤植或更動請以現場實際公告為準

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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