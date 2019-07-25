珍珠奶茶變身甜點！這兩家人氣日式甜點店搶搭「珍奶」熱潮
台灣超人氣飲品「珍珠奶茶」近兩年紅到不行，不只調飲業者紛紛出國展店，國內甜點業者也搭上這股熱潮，推出期間限定珍奶系列商品搶攻市場。日本傳統法式可麗餅咖啡店gelato pique café，今年夏季將珍珠奶茶結合法式傳統可麗餅，一共推出四款黑糖珍珠奶茶商品；福岡人氣鬆餅Café del SOL也設計了台灣首推珍珠奶茶鬆餅套餐，將Q彈珍珠與甜點碰撞出新火花。
gelato pique café台灣獨賣的黑糖珍珠奶茶系列，包括使用伯爵紅茶餅皮，加上法國天然鮮奶油的「珍珠奶茶鮮奶油可麗餅」，以及抹上特製的奶油白醬取代鮮奶油，帶來清爽的口感「珍珠奶茶可麗餅」，還有純粹茶香的「伯爵奶茶可麗餅」、與蜷尾家聯名的「珍珠海鹽牛乳霜淇淋」，開賣一個多月，就在台中、台北兩家門市熱銷5000個。業者表示，珍奶系列商品將販售至8月底，想嘗新的消費者可要把握機會。
嚴選台灣阿里山優質鐵觀音茶，福岡人氣鬆餅Café del SOL將肥軟的舒芙蕾，淋上使用法國鮮奶油與鐵觀音特調的奶茶醬，搭配黑糖調味的香Q珍珠，入口即化的鬆餅尾韻還有茶香回甘，主廚特別將珍珠放置在使用黑巧克力特製的「大珍珠」裡，讓消費者可自由搭配，最後撒上些許白巧克力碎片提升奶香。珍珠奶茶鬆餅套還搭配一杯珍奶，同樣以鐵觀音茶為基底，再覆蓋上鹹香的奶蓋，香醇而不膩，滿滿的珍奶組合預計8/5在台灣開賣，此次也將台灣珍珠奶茶鬆餅熱潮吹回日本，同步於日本門市登場。
留言