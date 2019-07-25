珍珠奶茶變身甜點！這兩家人氣日式甜點店搶搭「珍奶」熱潮

2019-07-25 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



台灣超人氣飲品「珍珠奶茶」近兩年紅到不行，不只調飲業者紛紛出國展店，國內甜點業者也搭上這股熱潮，推出期間限定珍奶系列商品搶攻市場。日本傳統法式可麗餅咖啡店gelato pique café，今年夏季將珍珠奶茶結合法式傳統可麗餅，一共推出四款黑糖珍珠奶茶商品；福岡人氣鬆餅Café del SOL也設計了台灣首推珍珠奶茶鬆餅套餐，將Q彈珍珠與甜點碰撞出新火花。

gelato pique café台灣獨賣的黑糖珍珠奶茶系列，包括使用伯爵紅茶餅皮，加上法國天然鮮奶油的「珍珠奶茶鮮奶油可麗餅」，以及抹上特製的奶油白醬取代鮮奶油，帶來清爽的口感「珍珠奶茶可麗餅」，還有純粹茶香的「伯爵奶茶可麗餅」、與蜷尾家聯名的「珍珠海鹽牛乳霜淇淋」，開賣一個多月，就在台中、台北兩家門市熱銷5000個。業者表示，珍奶系列商品將販售至8月底，想嘗新的消費者可要把握機會。