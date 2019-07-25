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空橋總流量今年突破千萬人次 新光三越空橋經濟再升級「美食」、「打卡點」是關鍵

2019-07-25 19:43聯合報 記者江佩君╱即時報導

信義商圈空橋連結信義區兩大捷運站，以及串連新光三越信義四店，加上微風信義、松高、南山店與BELLAVITA、威秀影城、ATT 4 FUN、台北101購物中心等百貨商場，構成信義區獨有的「空中走廊」（Sky Street)。空橋經濟崛起且規模逐年成長，帶動更多打卡人氣美食接力進駐，新光三越A11二樓空橋最新引進時髦炸魚Bar「OCEAN BOX」全台首店，以及以漸層飲品爆紅的「BONCHu」鮮果茶飲百貨首店進駐，一開幕就造成排隊話題。

愈來愈多民眾習慣走不用等紅綠燈、避免日曬雨淋的二樓空橋，新光三越指出，自從2016年第二季率先打開A8二樓空橋，正式啟動空橋經濟。近2、3年空橋人流每年穩定成整10％～15％，來客數上半年來客數已達到400萬人，占全館來客數3成，來客數居全館各樓面第二位，僅次於一樓，預計2019年空橋總流量將突破千萬人次。而接下來10月還有遠百信義A13加入戰局，預計商圈共榮效應下，新光三越信義店2019年整體來客數將突破5,300萬人次。

以時尚潮流為取向的新光三越A11，二樓空橋進駐兩大全新美食品牌，訴求的就是年輕人最愛的多變、有趣的潮文化。時髦炸魚Bar「OCEAN BOX」雖是取經英國經典炸魚，但顛覆英式炸魚常用的鱈魚，用料均選用台灣在地品牌「海自慢」的水產，以台灣竹筴魚、韓國的鰆魚，搭配威士忌製作的麵衣，更吃得到魚肉的扎實口感與鮮味。為滿足潮流世代消費者喜好，就連包裝也很講究，以白、藍、紅三色構成的俐落視覺，讓吃炸魚也變得時髦。即日起試營運期間全面95折。

另外，以可愛法國鬥牛犬為主要視覺的「BONCHu」創意鮮果茶飲，以好喝又好拍的漸層飲品在桃園中壢走紅，百貨首店進駐A11二樓空橋，今天一開幕買氣就相當旺。加上知名裝置藝術、7米飄浮地球「蓋亞」（Gaia）目前就飄浮在A9、A11之間帶動攝影熱潮，讓民眾紛紛將買的美食與蓋亞合影，用美照紀錄生活。

目前新光三越A8、A11二樓空橋共有7家美食進駐，預計下一階段A9將加入、擴大新光三越信義店的Sky Street的空橋美食商機。

新光三越A11二樓空橋引進兩大全新美食，左起時髦炸魚Bar「OCEAN BOX」...
新光三越A11二樓空橋引進兩大全新美食，左起時髦炸魚Bar「OCEAN BOX」與「BONCHu」創意鮮果茶飲。圖／新光三越提供
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新光三越A8空橋的排隊人潮，是為了柯南快閃店而來。記者江佩君／攝影
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天氣炎熱，讓A11空橋新進駐的BONCHu一開幕買氣就相當好。記者江佩君／攝影
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期間限定活動，與蓋亞地球打卡可以11元購買BONCHu指定飲品。圖／新光三越提供
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OCEAN BOX全台首店進駐新光三越A11二樓空橋，買完剛好可與信義區最夯的裝...
OCEAN BOX全台首店進駐新光三越A11二樓空橋，買完剛好可與信義區最夯的裝置藝術「蓋亞」飄浮地球合照。圖／新光三越提供
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BONCHu創意鮮果茶飲百貨首店進駐新光三越A11二樓空橋，買好飲料剛好可與信義...
BONCHu創意鮮果茶飲百貨首店進駐新光三越A11二樓空橋，買好飲料剛好可與信義區最夯的裝置藝術「蓋亞」飄浮地球合照。圖／新光三越提供
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OCEAN BOX炸魚薯片盒單點價為150～230元。記者江佩君／攝影
OCEAN BOX炸魚薯片盒單點價為150～230元。記者江佩君／攝影
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OCEAN BOX的炸魚薯條外盒設計的相當時髦。圖／摘自IG：OCEAN BOX
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