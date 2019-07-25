小黑瓶2.0升級版來了！蘭蔻「未來精華」1滴3000萬益生菌超強～周年慶必搶！

2019-07-25 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



2009年，蘭蔻靠著一瓶小黑瓶「超進化肌因賦活露」，打響了國際保養品界的知名度，獲得超過170項的國際大獎，至今創下銷售2,500萬瓶的銷售佳績。10年後的2019年，蘭蔻發現環境傷害越來越大，大家肌膚狀況越來越嚴重，因此，蘭蔻把小黑瓶升級了，正式推出全新小黑瓶「超未來肌因賦活露」。

蘭蔻過去15年間，一直進行「肌膚微生態」的研究，探索臉上超過10,000種微生物，因此開發出超進化肌因賦活露，現在全新的「超未來肌因賦活露」，調節肌膚臉上的「微生態」，使用保養品上，超過200%年輕。

蘭蔻實驗室發現，人在出生時期，就決定在體內有多少的益菌、壞菌。然而這些菌種，不僅影響我們後天的身體狀況，更影響肌膚基礎狀態，蘭蔻透過「肌膚微生態」研究，透過調整讓肌膚微生態平衡，強化自體益菌能力，讓老化、暗沈自我修復，一掃肌膚小煩惱。

蘭蔻的超未來肌因賦活露，也有專利修護成分，找到益菌種中的精英分子，包括比菲德氏龍根菌、酵母菌、乾酪乳桿菌、嗜酸乳桿菌，為肌膚帶來緊緻細滑的柔嫩觸感。當然要強化修護，也從三種益生質：甘露糖、葡寡糖、果寡糖，讓整瓶「超未來肌因賦活露」，更達到無懈可擊的完美。

在包裝設計上，蘭蔻超未來肌因賦活露，更融入高階實驗室的「定量測量智慧」，在搭載著自動汲取滴管，不用擔心自己用的量，太多或太少，因為滴管的量就是一次精華液的分量，一滴一次釋放3,000萬益菌，滋潤、滲透、豐富滿滿肌膚所需的養分。