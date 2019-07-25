抽馬汀大夫鞋！Dr. Martens西門店重新盛大開幕 到店拍照上傳就可抽獎

2019-07-25 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



Dr. Martens西門店7月26日重新開幕，並推出全台首賣的Stud Pack系列，且在開幕期間推出4項優惠，最大獎為經典1461三孔鞋一雙。

英國品牌Dr. Martens來到台灣已超過20年，指標性的西門門市陪伴許多學子走過青春年代，乘載著八○、九○後回憶的西門町門市，引進原廠規格重新改裝，營造濃厚英倫風情以及重工業風格，在7月26日正式開幕，並獨家搶先開賣8月的新品Stud Pack系列，同步推出開幕優惠。

Stud Pack系列呼應2019秋冬季的主軸，以另類、音樂的龐克文化為主，誇張繫帶、金屬釦及方形金字塔尖飾釘都是識別標誌，粗狂的白色手繪圍繞鞋緣，帶來更為浮誇的視覺表現；此外，為向英國搖滾樂團The Who致敬，推出Dr. Martens X The Who Collaboration聯名鞋款，經過「The Who化」的處理，飾以三色箭靶標誌符號。全新的Quad Creepers則是運用編織、厚底元素打造而成，配飾經典D型鞋帶環、黃色車縫線與後跟標。

即日起為慶祝開幕推出4項優惠，7月28日之前，只要在Dr. Martens西門町門市拍照、標註上傳IG，有機會抽中經典1461系列三孔鞋款；任何消費都可享Dr. Martens拍貼趣。此外，7月31日之前消費滿3千現抵3百元、結帳滿額8千元即贈Dr. Martens運動毛巾1條，數量有限、贈完為止。

█Stud Pack系列形象影片：