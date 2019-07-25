吳磊緊跟胡歌腳步成Emporio Armani代言人 網「『琅琊榜』梅長蘇、飛流終於重逢了」
Emporio Armani想要年輕化的腳步沒有停歇，就在今日（7/25）宣布由年僅19歲的男星吳磊成品牌大中華區及亞太區全新男性腕表形象代言人。這也是繼胡歌後的品牌第二位男性代言人，巧合的是兩人在2015年，還曾共同演出「琅琊榜」，吳磊飾演劇中主角的貼身護衛，讓人印象深刻。
若要說90後當紅的中國男星，吳磊絕對是榜上有名，童星出身的他，即使只有19歲，但已參與過大大小小多達60餘部的電視與電影演出，近年最著名的作品就是和鄧超、孫儷一同拍攝張藝謀導演的「影」。人氣居高不下的吳磊因此先被Michael Kors相中，邀起他和宋祖兒一同擔任品牌大中華區代言人。爾後Emporio Armani也宣布，吳磊成為大中華區及亞太區全新男性腕表形象代言人，而這也是繼胡歌後第二位中國男星擔任此工作。
由於兩人在2015年一同合作過古裝電視劇「琅琊榜」，分別飾演主角的「梅長蘇」和貼身護衛「飛流」，有不少同框鏡頭，使人記憶猶新。於是當代言消息一公佈，便有網友打趣的回應說「主從二人終於重逢了」。同時，Emporio Armani也曝光了一系列由吳磊演繹的秋冬形象廣告，身穿品牌系列新款服飾，並秀出手上配戴的腕表，裝帥耍酷的能力，一點也不輸胡歌。
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