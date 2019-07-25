吳磊緊跟胡歌腳步成Emporio Armani代言人 網「『琅琊榜』梅長蘇、飛流終於重逢了」

2019-07-25 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



Emporio Armani想要年輕化的腳步沒有停歇，就在今日（7/25）宣布由年僅19歲的男星吳磊成品牌大中華區及亞太區全新男性腕表形象代言人。這也是繼胡歌後的品牌第二位男性代言人，巧合的是兩人在2015年，還曾共同演出「琅琊榜」，吳磊飾演劇中主角的貼身護衛，讓人印象深刻。

若要說90後當紅的中國男星，吳磊絕對是榜上有名，童星出身的他，即使只有19歲，但已參與過大大小小多達60餘部的電視與電影演出，近年最著名的作品就是和鄧超、孫儷一同拍攝張藝謀導演的「影」。人氣居高不下的吳磊因此先被Michael Kors相中，邀起他和宋祖兒一同擔任品牌大中華區代言人。爾後Emporio Armani也宣布，吳磊成為大中華區及亞太區全新男性腕表形象代言人，而這也是繼胡歌後第二位中國男星擔任此工作。