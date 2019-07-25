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每年必搶！台北遠東「燕窩奶黃月餅」開賣

2019-07-25 18:18聯合報 記者羅建怡╱即時報導

又近中秋，香格里拉台北遠東國際大飯店每年熱賣的燕窩奶黃與金沙奶黃月餅，即起開放預購；業者今年打造「花晨月夕」中秋系列，共有4款禮盒及2款秋節禮籃，採中國風意象，以富有巧思的妝奩呈現，增添富貴喜氣的送禮心意。

其中，「穗」經典月餅禮盒6入售價1,188元，打開盛裝月餅的妝奩，內藏經典及人氣口味如蓮蓉蛋黃、松子仁白蓮蓉、桂圓紅棗和佛手烏龍茶，還有營養豐富的雜糧藜麥與清新香甜的蜂蜜柚子，傳統與創新滋味兼具；「錦」豪華月餅禮盒6入1,588元，則以以中國結繩繫起「花好月圓」，禮盒內包含精選人氣口味佛手烏龍茶月餅、雜糧藜麥月餅與蜂蜜柚子月餅，匠心打造獨特的節日味道。

暢銷款「綺」燕窩奶黃月餅禮盒8入1,188元，由香宮點心主廚手工製作，鮮奶、椰奶粉、新鮮椰漿、細砂糖、全蛋、奶油等混合蒸製內餡，並需每5分鐘掀蓋攪拌一次，前後約半小時，待其冷卻再調入珍貴燕窩，最後包入酥皮裡進行烘烤。「夕」金沙奶黃月餅禮盒8入988元，始於傳統經典的金沙奶皇月餅，香宮點心主廚選用屏東紅仁鴨蛋灑上高粱酒後，入烤箱烘烤，隨即切碎與新鮮椰漿、奶油等蒸製的內餡融合，一入口鹹甜交融滋味，滿口鮮香。

中秋禮籃則有「望悅」與「禮賞」兩款，分別為3,888元、6,888元，內含系列精選美饌。

即起至8月18日預訂且付清款項可享85折早鳥優惠，8月19日起享買10盒送1盒優惠。相關資訊可洽：02-2378-8888。

年年熱賣的燕窩奶黃月餅。圖／香格里拉台北遠東提供
年年熱賣的燕窩奶黃月餅。圖／香格里拉台北遠東提供
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中秋精美禮籃，內容超豐富。圖／香格里拉台北遠東提供
中秋精美禮籃，內容超豐富。圖／香格里拉台北遠東提供
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月餅中秋蜂蜜
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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