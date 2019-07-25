2019台灣美食展明起開展！來跳吃冰舞 學做放閃便當菜

2019-07-25 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



「2019台灣美食展」明起4天在台北世貿一館展出，主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，今年首創台灣美食館，並擴大廚藝教室，推出「親子廚房」；此外，為爭取穆斯林旅遊商機，也設有穆斯林專區。另延長至8月為「台灣美食月」，將有七十多家餐廳參與。

今年美食展有美膳台灣、探索廚藝、美味食光、土地台灣、異國美食等5大展區。交通部觀光局副局長張錫聰指出，每年來台旅客消費動向調查中，國際旅客最愛台灣美食，可見「美食」是推廣觀光的關鍵資源，也是行銷利器；今年美食展有許多創新規劃，觀光局也設置「鎮點台灣」及「小吃大器」兩個展館，13個國家風景區全到齊，邀請大家一起「跳吃冰舞，呷免費冰」。

今年首度增設的「台灣美食館」展出各系菜色外，還有創新台灣料理，期間每天都有各菜系名廚到場大秀廚藝；擴大動手學做菜的「廚藝教室」，增邀多位蔬果雕刻、拉糖、翻糖及藝術麵包大師在「藝鳴驚人」館呈現高超技藝；也請來國內外名廚分享「大師講座」，或者現場學做「媽媽的味道」、「放閃便當菜」。

今年大會也祭出「填問卷抽好康」活動，填完大會問卷，即可到大會舞台區參加APP互動遊戲抽獎。

每年美食展的排隊區，不外乎各飯店的住宿券與餐券搶購，因剛辦完「兩岸旅展」，不少業者連推一整個月的「線上旅展」，購票前可多比較。業者表示，線上與實體最大的差別，是美食展現場「試吃」活動特別多，現場購券多還有「滿額贈」。不少飯店也將戰線延長到零售電商等新品，像是晶華酒店現場獨賣的「府城肉燥禮盒」，六福旅遊集團即將開賣的「極黑黑牛牛肉麵」、「南洋極品叻沙海鮮麵」、「本幫醃篤鮮高湯麵」等。

此外，各飯店中秋月餅也於美食展提前開賣，澳門英記餅家也趁此來台銷售月餅，預購皆可享早鳥優惠。

時間：7月26～29日

地點：台北世貿一館﹙台北市信義路5段5號﹚

門票：全票200元，可現場直接刷悠遊卡入場