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夏日重量級歌單出爐 碧昂絲加持獅子王 雷神愛歌都讓人想跳舞

2019-07-25 17:25聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

夏季悶熱午後令人昏昏欲睡，特別需要來點音樂喚醒精神！音樂串流平台趁著夏天都推出重量級大咖助陣，不管是經典動畫《獅子王》，還是中外知名音樂創作者、藝人精選私房歌單，都為炎熱氣候帶來一股清新感。

隨著電影《獅子王》在台灣上映，曾經看過迪士尼1994年動畫版的大人們除了進電影院感受動畫技術的進步之外，也紛紛透過音樂串流平台同步回味經典歌曲帶來的感動。Spotify發現，2019年原聲帶和1994年原版電影原聲帶收聽率都提高近了50%，有趣的是，2019的電影原聲帶的全球排名中，得到最多串流收聽次數的歌曲依序為 〈Can You Feel the Love Tonight〉、〈Circle of Life/Nants Ingonyama〉、〈Hakuna Matata〉，第4名才是這1994年電影原聲帶中最受歡迎的〈I Just Cant Wait to Be King〉，兩者排名形成有趣對比。而在2019年的電影原聲帶中，歌王張學友與拉丁天后Beyoncé對唱〈Can You Feel the Love Tonight〉的世紀組合版本，更是喜愛這部電影的粉絲不能錯過的歌曲。

Apple Music也邀請世界各地的藝人為粉絲精選獨家「夏日限定」消暑歌單，台灣代表包括落日飛車、宇宙人等。落日飛車的歌單如同他們的音樂風格，浪漫而朦朧，愜意中帶點微醺般的迷幻感，引領著大家乘著微風劃過夕陽。而除了台灣音樂人，最近返回家鄉休養生息的「雷神」克里斯漢斯沃也特別為Apple Music帶來夏日音樂微風，他的歌單混合讓心情雀躍舞動的電子舞曲，包括House混音版本的Khalid〈Talk (Disclosure VIP)〉與 CamelPhat & Elderbrook 的〈Cola (Club Mix)〉，還有來自澳洲的搖滾樂，最適合艷陽下的池畔派對。

不管是需要提振精神、舞動身體，還是沈澱心靈，現在就跟著音樂串流平台精選的季節歌單為夏天增添樂趣吧！

剛宣布暫時休息回家陪孩子的「雷神」克里斯漢斯沃，也特別為Apple Music帶...
剛宣布暫時休息回家陪孩子的「雷神」克里斯漢斯沃，也特別為Apple Music帶來他的夏日精選歌單。圖／Apple提供
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碧昂絲不只為角色獻聲演出，也將電影主題情歌重新詮釋，推上串流平台原聲帶收聽第一名...
碧昂絲不只為角色獻聲演出，也將電影主題情歌重新詮釋，推上串流平台原聲帶收聽第一名。圖／Spotify提供
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電影動畫微風
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