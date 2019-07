夏日重量級歌單出爐 碧昂絲加持獅子王 雷神愛歌都讓人想跳舞

2019-07-25 記者黃筱晴



夏季悶熱午後令人昏昏欲睡,特別需要來點音樂喚醒精神!音樂串流平台趁著夏天都推出重量級大咖助陣,不管是經典動畫《獅子王》,還是中外知名音樂創作者、藝人精選私房歌單,都為炎熱氣候帶來一股清新感。

隨著電影《獅子王》在台灣上映,曾經看過迪士尼1994年動畫版的大人們除了進電影院感受動畫技術的進步之外,也紛紛透過音樂串流平台同步回味經典歌曲帶來的感動。Spotify發現,2019年原聲帶和1994年原版電影原聲帶收聽率都提高近了50%,有趣的是,2019的電影原聲帶的全球排名中,得到最多串流收聽次數的歌曲依序為 〈Can You Feel the Love Tonight〉、〈Circle of Life/Nants Ingonyama〉、〈Hakuna Matata〉,第4名才是這1994年電影原聲帶中最受歡迎的〈I Just Cant Wait to Be King〉,兩者排名形成有趣對比。而在2019年的電影原聲帶中,歌王張學友與拉丁天后Beyoncé對唱〈Can You Feel the Love Tonight〉的世紀組合版本,更是喜愛這部電影的粉絲不能錯過的歌曲。

Apple Music也邀請世界各地的藝人為粉絲精選獨家「夏日限定」消暑歌單,台灣代表包括落日飛車、宇宙人等。落日飛車的歌單如同他們的音樂風格,浪漫而朦朧,愜意中帶點微醺般的迷幻感,引領著大家乘著微風劃過夕陽。而除了台灣音樂人,最近返回家鄉休養生息的「雷神」克里斯漢斯沃也特別為Apple Music帶來夏日音樂微風,他的歌單混合讓心情雀躍舞動的電子舞曲,包括House混音版本的Khalid〈Talk (Disclosure VIP)〉與 CamelPhat & Elderbrook 的〈Cola (Club Mix)〉,還有來自澳洲的搖滾樂,最適合艷陽下的池畔派對。