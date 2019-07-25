用鞋子玩ASMR效果 Gucci又在搞什麼新花樣？

2019-07-25 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



前陣子Gucci才在官方App上推出「試穿」功能，讓消費者不用出門就可線上試穿經典Ace系列運動鞋。近日品牌又有新企劃，同樣是以Ace系列運動鞋為主題，於Instagram和官網上推出#24HourAce線上創意項目，透過不同藝術家各種充滿個人風格的表現手法，結合ASMR（自發性知覺高潮反應）效果，帶來充滿趣味的視覺、聽覺全新體驗。

這次#24HourAce線上創意項目其實是繼2016年推出後的第二篇章，受邀參與的多位藝術家使用不同花色主題的Ace系列運動鞋打造主題短片或動畫，呼應Gucci向來不斷透過設計推崇的「自我表達」精神。像是來自紐約的Didi Rojas先是以磨擦鞋子的聲音作為開頭，接著雕塑出Ace運動鞋；英國藝術家Alex Frost則是帶來帶點奇幻風格的「水中開箱」；日本藝術家Kensuke Koike把Ace運動鞋裝在節拍器上，制式化的聲音和擺動的模式營造出像是機器人的腳步。