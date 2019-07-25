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周冬雨七夕單戀戴寶詩龍的自己很ok 情人節成對手環最「搶手」

2019-07-25 16:49聯合報 記者孫曼╱即時報導

配戴在手腕的手鍊、手環等，是近年來深受歡迎的配件，不過份招搖、隨時可以自己拿起來欣賞，最適合將彼此心意隨身攜帶，難怪成為許多珠寶品牌在七夕情人節主打的款式。寶詩龍大中華區代言人周冬雨，以清新可愛的氣質深受觀眾喜愛，更在七夕前夕配戴一系列鑲嵌不同彩色寶石的Serpent Boheme系列手鍊和今年新的Quatre、Jack系列珠寶，表達心中有愛、向自己釋愛的自我告白。

卡地亞（Cartier）的LOVE系列，因為本身的名字就直指愛情，最原始的手環更有需要彼此為對方上鎖的設計，一直是超人氣的情人禮。同樣在1970年代由LOVE的設計師Aldo Cipullo特別為卡地亞紐約創作的Juste un Clou釘子手環，設計中性，有將平凡昇華珍貴永恆的意念，不同金屬材質、粗細款式豐富，也是情人配戴互贈禮物的首選。

而以西方珠寶工藝呈現中國傳統圖騰為主要設計概念的Qeelin珠寶，則推Wulu（葫蘆）手環，以摩登的線條形狀演繹幸運數字「8」，象徵財富與無限正能量。因本身設計中性，備有不同尺寸、彩色皮革等可以選搭，是今年情人手環的新選擇。

Qeelin Wulu黑色牛皮編織中性手環，67,600元。圖／Qeelin提供
Qeelin Wulu黑色牛皮編織中性手環，67,600元。圖／Qeelin提供
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卡地亞Juste un Clou系列玫瑰金手環，20萬9,000元。圖／卡地亞提...
卡地亞Juste un Clou系列玫瑰金手環，20萬9,000元。圖／卡地亞提供
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（由左至右）Qeelin Wulu棕色牛皮中性手環，65,300元；Wulu黑色...
（由左至右）Qeelin Wulu棕色牛皮中性手環，65,300元；Wulu黑色牛皮中性手環，65,300元。圖／Qeelin提供
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寶詩龍Serpent Boheme系列手鍊，61,000元。圖／寶詩龍提供
寶詩龍Serpent Boheme系列手鍊，61,000元。圖／寶詩龍提供
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寶詩龍大中華區代言人周冬雨認為，在愛中應保有獨立和自我個性。圖／寶詩龍提供
寶詩龍大中華區代言人周冬雨認為，在愛中應保有獨立和自我個性。圖／寶詩龍提供
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（由上至下）Qeelin Wulu紅色牛皮百變手環，64,500元；Wulu丹寧...
（由上至下）Qeelin Wulu紅色牛皮百變手環，64,500元；Wulu丹寧牛皮百變手環，64,500元；Wulu 18K玫瑰金手環，87,300元；Wulu黑色牛皮百變手環，64,500元；Wulu米色牛皮百變手環，64,500元。圖／Qeelin提供
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卡地亞Juste un Clou系列白K金手環，22萬4,000元。圖／卡地亞提...
卡地亞Juste un Clou系列白K金手環，22萬4,000元。圖／卡地亞提供
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寶詩龍Serpent Boheme系列手鍊，61,000元。圖／寶詩龍提供
寶詩龍Serpent Boheme系列手鍊，61,000元。圖／寶詩龍提供
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卡地亞LOVE系列玫瑰金手環，約12萬5,000元起。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE系列玫瑰金手環，約12萬5,000元起。圖／卡地亞提供
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卡地亞LOVE 系列玫瑰金手窄版手環，約12萬5,000元起。圖／卡地亞提供
卡地亞LOVE 系列玫瑰金手窄版手環，約12萬5,000元起。圖／卡地亞提供
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Qeelin Wulu紅色牛皮百變手環，64,500元。圖／Qeelin提供
Qeelin Wulu紅色牛皮百變手環，64,500元。圖／Qeelin提供
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寶詩龍大中華區代言人周冬雨認為，在愛中應保有獨立和自我個性。圖／寶詩龍提供
寶詩龍大中華區代言人周冬雨認為，在愛中應保有獨立和自我個性。圖／寶詩龍提供
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寶詩龍Serpent Boheme系列手鍊，67,000元。圖／寶詩龍提供
寶詩龍Serpent Boheme系列手鍊，67,000元。圖／寶詩龍提供
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寶詩龍Serpent Boheme系列手鍊，67,000元。圖／寶詩龍提供
寶詩龍Serpent Boheme系列手鍊，67,000元。圖／寶詩龍提供
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珠寶七夕
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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