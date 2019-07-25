周冬雨七夕單戀戴寶詩龍的自己很ok 情人節成對手環最「搶手」

2019-07-25 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



配戴在手腕的手鍊、手環等，是近年來深受歡迎的配件，不過份招搖、隨時可以自己拿起來欣賞，最適合將彼此心意隨身攜帶，難怪成為許多珠寶品牌在七夕情人節主打的款式。寶詩龍大中華區代言人周冬雨，以清新可愛的氣質深受觀眾喜愛，更在七夕前夕配戴一系列鑲嵌不同彩色寶石的Serpent Boheme系列手鍊和今年新的Quatre、Jack系列珠寶，表達心中有愛、向自己釋愛的自我告白。

卡地亞（Cartier）的LOVE系列，因為本身的名字就直指愛情，最原始的手環更有需要彼此為對方上鎖的設計，一直是超人氣的情人禮。同樣在1970年代由LOVE的設計師Aldo Cipullo特別為卡地亞紐約創作的Juste un Clou釘子手環，設計中性，有將平凡昇華珍貴永恆的意念，不同金屬材質、粗細款式豐富，也是情人配戴互贈禮物的首選。