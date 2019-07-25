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全球只有300雙的收藏鞋被丟掉 「鞋控」周興哲欲哭無淚

2019-07-25 16:04聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

時尚品牌HOGAN發表秋冬新品，邀請人氣男星周興哲展演全新鞋款。自認是「鞋控」的周興哲，除了分享挑鞋喜好之外，還透露前陣子發生一整袋鞋子被丟掉的「慘案」。

周興哲最近忙著打包搬家，把一整袋大概有15雙的鞋子用黑色垃圾袋裝著放在門口，結果被打掃阿姨當成垃圾丟掉。「我當下很生氣，可是後來想想實在不能怪人家，就默默自己難過了好幾天。裡面有很多是我的收藏，像是全世界只有300雙的款式，我從來沒穿過！」不過樂觀的他表示這件事就當作給了自己有再買鞋子的空間，目前鞋櫃裡大概有40幾雙鞋。

HOGAN全新推出的URBAN TREK男鞋系列，是受到攀岩運動的啟發所打造而成，鞋底有侵蝕效果紋理，並搭配記憶鞋墊，讓周興哲大讚舒適。他也推薦鞋底以冰塊造型為靈感、同樣有特殊記憶鞋墊、具6公分高度INTERACTION女鞋作為情人節推薦禮物。目前有穩定女友的周興哲，問他擔不擔心女友穿了增高效果的鞋子會比他高？「我有180公分，除了模特兒之外很少女生會比我高，所以其實我不會擔心。但如果真的比我高，我是會在意的，覺得自己有點丟臉。」平常挑鞋，他最重視外觀造型，再來是舒適度，尤其對全白的鞋子無法抗拒。

HOGAN秋冬以極光冒險之旅為靈感，神秘的光影與星空化為炫目的材質與配色。男鞋經典H383、ACTIVE ONE、ICUBE系列等

都以亮色結合黑色打造撞色效果。以全新針織科技布料結合鏡面的高筒ACTIVE ONE鞋款，展現溫暖的北歐HYGGE風格。女鞋方面，極地冰川的大塊冰塊化身老爹鞋底，前衛又霸氣。MAXI CASSETTA、ACTIVE ONE也以鏡面呈現粉紅、粉紫，非常奇幻甜美，另外更以人造皮草巧妙注入溫暖氣息。

HOGAN Urban Trek磨面皮革男士休閒鞋，25,300元。圖／迪生提供
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HOGAN H383撞色皮革男士休閒鞋，15,000元。圖／迪生提供
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周興哲穿HOGAN Urban Trek磨面皮革男士休閒鞋。圖／迪生提供
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HOGAN Maxi H222撞色厚底女士休閒鞋，22,000元。圖／迪生提供
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HOGAN Maxi Cassetta山羊皮厚底女士休閒鞋，20,600元。圖／...
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HOGAN Interaction皮革拼接女士休閒鞋，20,300元。圖／迪生提...
HOGAN Interaction皮革拼接女士休閒鞋，20,300元。圖／迪生提供
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周興哲出席HOGAN秋冬發表會。圖／迪生提供
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