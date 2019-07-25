潤娥約會穿搭很傾城 和劉亦菲撞Chloé包也鬥仙氣
韓星潤娥（Yoona）一路走來始終又美又甜，自己也曾在節目上笑說有時照鏡子也覺得自己漂亮，可愛清新的氣質迷倒無數粉絲，也常曬出約會穿搭的極佳範本照，清秀取勝的她簡直接棒成為新一代的「氧氣美女」，近期身穿黃色洋裝搭配Chloé C迷你小方包，更是美到出塵。
她戴著草帽，巧笑倩兮的模樣令人傾倒，完全是夏日出遊的模範穿搭；何超蓮也是以同一風格的丹寧、白裙展現清爽的夏日氛圍，搭配一隻可愛的狗狗，簡直是拍攝IG教學照片，相較之下「神仙姐姐」劉亦菲拍出一張冷臉，難得以兇樣展現氣勢；姚晨則不改率性，和秦舒培一樣走真我風采的路線，撞包也要展現自我氛圍，一個經典迷你Chloé C包款可以呈現出這多種風情，也正好凸顯了手袋實用性。
相較之下，坎達爾珍娜（Kendall Jenner）以緊身豹紋裙配襯，性感窈窕讓人眼睛一亮，也說明Chloé手袋可悠閒也可正式的特質。Chloé C系列是2019春夏推出的全新力作，以搶眼的「C」字經典金屬配件鑲嵌在雙層翻蓋正中央，共有鍊帶手拿包、腰包或肩背手提兩用包等多種款式；而Chloé C的迷你肩背手提兩用包，簡潔小巧，成為上述眾女星的首選，撞包比美展現不同風情。
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