潤娥約會穿搭很傾城 和劉亦菲撞Chloé包也鬥仙氣

2019-07-25 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



潤娥一身「約會滿分穿搭」配襯Chloé C咖啡色迷你小方包。圖／取自IG 分享 facebook

韓星潤娥（Yoona）一路走來始終又美又甜，自己也曾在節目上笑說有時照鏡子也覺得自己漂亮，可愛清新的氣質迷倒無數粉絲，也常曬出約會穿搭的極佳範本照，清秀取勝的她簡直接棒成為新一代的「氧氣美女」，近期身穿黃色洋裝搭配Chloé C迷你小方包，更是美到出塵。

潤娥一身「約會滿分穿搭」配襯Chloé C咖啡色迷你小方包。圖／取自IG 分享 facebook

她戴著草帽，巧笑倩兮的模樣令人傾倒，完全是夏日出遊的模範穿搭；何超蓮也是以同一風格的丹寧、白裙展現清爽的夏日氛圍，搭配一隻可愛的狗狗，簡直是拍攝IG教學照片，相較之下「神仙姐姐」劉亦菲拍出一張冷臉，難得以兇樣展現氣勢；姚晨則不改率性，和秦舒培一樣走真我風采的路線，撞包也要展現自我氛圍，一個經典迷你Chloé C包款可以呈現出這多種風情，也正好凸顯了手袋實用性。