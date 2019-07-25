中正大學長照青銀共生園區啟動 3年完成示範點

2019-07-25 15:45 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



中正大學高齡研究基地今天宣布，「中正教學長照智慧健康青銀共生園區」正式啟動，並與日本奈良集團簽署台日合作計畫，3年內在嘉義縣設置首座示範據點，並在雲嘉南地區拓展衛星據點，將透過日方照護醫療經驗與挹注教育資源，解決台灣長照問題，幫助高齡者能健康、快樂面對老年生活。

中正大學副校長暨高齡研究基地總召集人郝鳳鳴，今天上午與日本奈良集團社長高橋浩治，及顧問西野勝弘共同簽署合約，並邀請多位台灣產、官、學代表共同宣誓「青銀園計畫」啟動。

郝鳳鳴表示，青銀園計畫3年內在嘉義縣設置完成第一座示範據點，將整合「長照教學、青銀共生、中日合資、智慧科技、健康養生」五大主軸，引進日本優質、人性化，重視尊嚴的高齡照護，青銀園也將提供中正大學研究、驗收高齡研究成果。

中正大學指出，台灣從高齡到超高齡社會的速度在亞洲地區已是前段班的國家，在長者照護機制方面，專業醫學介入相當重要，校方將邀請台灣長照醫學會，共同參與青銀園計畫，針對年長者常見肥胖型肌少症，及肌力衰弱症侯群，共同開發高齡運動處方APP，並設立專屬高齡長輩的專業健身房。