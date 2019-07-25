「玩具總動員」又來了！全家便利商店集點推三眼怪玻璃杯、熊抱哥月亮椅太可愛啦
《玩具總動員4》電影上映後熱潮不斷，全家便利商店7月31日上午10點起推出「玩心總動員」全店集點活動，聚集胡迪、巴斯光年、三眼怪、火腿豬、熊抱哥、抱抱龍與新成員叉奇等角色，首波推出瓷盤、玻璃杯、月亮椅、造型帳篷、大浴巾等5款生活小物，使用會員點數800點、加價119～699元即可換購，讓鐵粉準備再衝一波。
全家便利商店「玩心總動員」集點活動首波商品包括適合露營或小朋友居家玩耍的抱抱龍造型帳篷、熊抱哥月亮椅．抱抱龍造型帳篷附收納外袋，帳篷後方還有可愛的尾巴，集800點＋699元或3,000點＋649元即可擁有；熊抱哥月亮椅以熊抱哥的Q萌大臉當做椅面，可摺疊收納，外出露營也很實用，集800點＋599元或3,000點＋549元可兌換；另外還有夏天到海邊不可或缺海灘大浴巾，集800點＋299元或3,000點＋249元可兌換。
玩具總動員雙層杯璃杯共有三眼怪、火腿豬等兩款，倒入飲料後就可看到更清晰的立體造型，也可當做擺飾或收納小物，集800點＋499元可挑一款、3,000點＋449元可擁有成套兩款；玩具總動員系列陶瓷盤則有三眼怪、胡迪與叉奇、大集合等3款，集800點＋119元可兌換一款、隨機出貨不可挑款，3,000點＋309元可擁有成套3款。
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