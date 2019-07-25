北義橄欖油進軍台灣 和南義橄欖油差別在哪？

2019-07-25 15:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



義大利除了名牌精品以外，葡萄酒和橄欖油也同樣吸引人，有橄欖油界的Gucci、Prada之稱的北義橄欖油進軍台灣市場，來自北義大利Veneto維洛娜，也就是羅密歐與茱莉葉的愛情故事發源地的BONAMINI冷壓初榨橄欖油，BONAMINI油莊莊主Giancarlo Bonamini近日特地親自飛來台灣，向國人介紹以往在台灣較為罕見的北義Veneto產區風味橄欖油。

BONAMINI油莊莊主Giancarlo Bonamini（右）特別飛來台灣向國人介紹北義橄欖油，並委由他的同鄉利酒先生苗凱燁（左）代理。記者仝澤蓉／攝影 分享 facebook

BONAMINI油莊生產的Veneto Valpolicella DOP冷壓初榨橄欖油，獲得有橄欖油界米其林評選之稱的「世界特級初榨橄欖油指南Flos Olei」99分世界冠軍，由於產地來自羅密歐與茱莉葉的愛情故事發源地，同時被喻為「愛的橄欖油」。

在台灣通常以西班牙、南義和智利等地橄欖油較為常見，維洛娜是全世界種植橄欖樹並用於生產橄欖油最北端的地方，地理位置特殊更顯得特別，主要是因為第一大湖加爾達湖Garda Lake也在附近，才得以穩定種植橄欖樹。和南義橄欖油以偏果香居多，北義橄欖油呈現較明確的青草香。

至於99分的冷壓初榨橄欖油是怎麼評選出來的？Giancarlo Bonamini表示，品油就跟品酒一樣，聞過香氣之後，再入口品嘗。基本上，好的橄欖油嘗起來微辣，並帶有一點苦味，這樣的品油方式，也可以作為消費者選購橄欖油的參考。

每年10至11月橄欖樹會結果，橄欖油的味道最主要是根據橄欖果實的品種、採收時果實的成熟度及接下來的製油方法，較青色的橄欖可榨出較多的維生素及多酚，而較成熟黑色的橄欖，可榨出更多的油；頂級橄欖油通常是10月初就開始採收的最新鮮橄欖製成的。

橄欖油除了可以炒菜、沾食之外，義大利人甚至拿來製成冰淇淋；為了歡慶BONAMINI橄欖油進軍台灣，暑假期間BONAMINI特別與同樣來自維洛娜，