GAP X 蔡依林聯名系列上市 玫瑰少年、腦公聯名T恤「怪美的」！

2019-07-25 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



亞洲消費勢力抬頭，為讓消費者更容易產生共鳴，愈來愈多歐美時尚品牌採取更「接地氣」的商品設計及代言人策略，用以開拓持續成長的華人市場。美國休閒品牌Gap日前邀請台灣天后蔡依林擔任大中華區代言人，並推出多款Jolin設計聯名系列；H&M也推出首個大中華區設計師聯名系列ANGEL CHEN x H&M， 以中國功夫為靈感來源，創作出濃厚東方韻味的單品。

Gap今年歡慶50周年，除先前預告將邀請天后蔡依林擔任大中華區代言人以外，日前更推出Jolin設計聯名系列商品，從圖案發想到設計都是蔡依林親手包辦，共推出6款音樂主題T恤，以2019年金曲獎年度專輯《Ugly Beauty》中的歌曲融入此聯名系列，像是首波上市的《玫瑰少年》，T恤上寫著「最美的盛開是反擊」搭配綻放的玫瑰花；而旋律洗腦逗趣的《腦公》，MV風格充滿濃濃的港片復古情懷，黑色T恤上一隻可愛的龍蝦，巧妙呼應MV中的電影梗。

而瑞典快時尚品牌H&M，每年都會推出設計師聯名系列，像最轟動的是2004年與時尚老佛爺卡爾拉格斐攜手推出的聯名系列，去年則是找來Moschino合作，而看好大中華區設計師正隨著市場的發展逐漸走向國際舞台，今年首度與中國設計師陳安琪 （Angel Chen）合推聯名。

陳安琪畢業於設計系最高學府「聖馬丁藝術與設計學院」，她創辦的同名品牌Angel Chen在全球都有販售點，更曾入選《富比世》雜誌「中國30歲以下菁英」榜單，在中國更是常和各大明星合作。

這次聯名將富有中國特色的花鳥字、龍騰圖繪、青松與仙鶴刺繡輪番呈現，「元氣」及 「功夫」等文字採用豪放硬朗的毛筆書法效果，為系列注入強烈的戲劇張力。同時， 結合龍騰印花的品牌標識亦被大量運用到各類單品中。商品將於9月在全球多個市場 指定門市及網路門市發售。