物理治療師親授撇步 讓你帶著失能長輩海外旅行

2019-07-25 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



今年的輔具長照展共策劃12個主題館、擺設550以上攤位，已連續三年參展的「物理治療師公會全聯會」，在展中模擬飛機機艙空間設計，由專業物理治療師現場指導如何帶長輩出國旅遊。記者陳婕翎／攝影 分享 facebook

「2019台灣輔具長期照護展」今天在台北南港展覽館登場，將開展至7月28日。展場上物理治療師將機艙搬來，親授帶失能長輩海外趴趴走技巧。

今年的輔具長照展共策畫12個主題館、擺設550以上攤位，已連續三年參展的「物理治療師公會全聯會」，在展中模擬飛機機艙空間設計，搭配飛機專用輪椅、移轉擺位照護技巧及輕便如廁輔具等，由專業物理治療師現場指導如何帶長輩出國旅遊。不僅為不同失能等級的長輩設計適合的旅遊景點，更展示許多可帶上飛機的電動輪椅也可讓長輩親自試乘，另也會有專家示範機上動一動，即使搭長途飛機也不怕坐太久腳麻。

在物理治療館忙著解說的中山醫學大學附設醫院輔具中心組長施啟明，最能理解家中長輩因退化，不得不成為宅男宅女的不捨。他的母親及阿姨因膝關節退化及小中風，變得不愛出門，「我是物理治療師，不能他們就此放棄最愛的踏青」他開始設計訓練項目，從瘋台灣開始，現在全家出門騎腳踏車，媽媽、阿姨就騎著電動輪子「尬車」，讓旁人好生羨慕。

物理治療師公會全聯會常務理事黃劭瑋說，這次將長輩行動力從最強至最弱分成一至五級，第一級長輩無需使用輔具，所有景點都適合；第二級是需備用拐杖者，可選擇日本箱根、瑞士登山之旅；第三級是近程用助步車、遠程坐輪椅者，日本二世谷、英國巨石陣都是好景點；四至五級是只能乘坐輪椅長輩，若想欣賞日本富士山之美，建議安排纜車、郵輪多種交通代步。

旅行時，登機、上遊覽車上下爬樓梯，長輩怕肌肉無力，上下動彈不得，在規畫旅行前，施啟明建議家屬先帶著長者到物理治療室評估，由專家設計體適能課程，培養「登機力」。另外，長輩外出最怕頻繁找廁所，但其實只要有一顆大彈力球在家中也能訓練「核心力」，簡單的舉起雙手、單腳，骨盆肌群都需要用力保持平衡，就能大幅改善排尿問題。

若長輩可走動，找一雙適合的鞋子再出國最重要，選鞋最重要的是鞋子要夠輕、鞋後跟包覆力夠穩，才能避免長輩走一走就扭傷腳。若行程中需要走石頭路，可選擇鞋底較厚，但內部柔軟的鞋子，尤其糖尿病患者，因末梢傷口不易癒合，其鞋子內墊必須更柔軟，以免走路磨破腳。出國要穿的那雙鞋子千萬不可以是新買，以免不合腳或新鞋太硬，讓旅行留下不好回憶。

「長輩的時間就是在不斷倒計時，現在有許多輔具都可以幫助他們回到最愛旅行的美好時光。」施啟明說，這些可摺疊輪椅、助步車或旅行型電輪都有出租服務，最長都可租借一周以上，其中，旅行型電輪一顆電池里程數可達10至15公里，重量也較輕可搬運、收折，電池更可替換，但提醒托運前，記得像電輪製造商索取電池證明書，且與各航空公司確認托運細節。