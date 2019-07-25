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讓爸爸變男神！藥妝店推「男神養成計畫」 父親節禮物這樣買就對了

2019-07-25 14:02聯合報 記者陳立儀╱即時報導

爸爸是子女心目中永遠的男神，迎接父親節，藥妝店打造「男神養成計畫」推出多項優惠，同時推薦父親節禮物清單。屈臣氏男神節優惠推出多項男性清潔、保養、健康等相關商品及專屬好禮5折起；Tomod’s保養、醫美、彩妝、保健食品等近300件特選商品加1元多1件；日藥本舖舉辦閃耀男神節，打造男神系列商品6折起。

屈臣氏即日起至8月8日期間推出多項男性清潔、保養、健康等相關商品及專屬好禮5折起，還可搭配7月31日截止的全店消費滿1,500元送100元好康，同時為爸爸們量身打造3項男神養成計畫，顏值男神推薦控油、抗痘、涼感等商品，包括Bio－essence碧歐斯男仕去角質煥膚與竹炭控油深層潔面膠、曼秀雷敦抗痘控油爽膚水與控油醒膚凝膠、GATSBY潔面濕紙巾超值包、JUMP MAN三效潔淨露等；活力男神推薦保健食品禮盒與Wonder Core Genius智能App全方位運動教練健身器；不老男神推薦50惠男士健髮清爽洗髮露、藥工坊養髮液5%、Schick舒適水次元5辨型刮鬍刀。

Tomod’s分享寵愛爸爸4大秘笈，由於男性較注重基本的清潔感，台灣天氣濕熱且機車通勤族較多，因此能隨時隨地保持清爽的涼感濕巾、止汗劑等身體清潔用品最為熱銷，控油洗面乳也極受歡迎，近年頭皮養護的洗髮乳銷售也逐漸提升；此外，日本推出不少對抗加齡臭的熟男產品，在日本父親節時銷量都會增加，也可做為台灣消費者選購參考。推薦商品包括LUCIDO倫士度男性全方位保養乳液與去味沐浴露、妮維雅男士深極炭極淨保濕刮鬍泡、曼秀雷敦男士冰鎮活炭潔面乳、MARO起立！3D豐盈洗髮精、美舒律蒸氣眼罩漢溫舒芯系列等，Tomod’s即日起至8月28日會員感謝祭開跑，近300件特選商品加1元多1件，會員專屬指定商品獨享優惠價，會員單筆消費滿499元還可抽台北大阪雙人來回機票等大獎。

日藥本舖8月1日至9月1日舉辦閃耀男神節，眾多打造男神系列商品6折起，推薦Pharmaact男士深層清潔洗顏乳、PITTA高密合可水洗口罩3P。

LUCIDO倫士度去味沐浴露，Tomod’s即日起至8月28日特價229元。圖／...
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