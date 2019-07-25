雪梨街舞冠軍公開向築夢者下戰帖 9月15開戰

2019-07-25 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



繼今年一月紐約街舞冠軍來台挑戰台灣世界街舞冠軍築夢者後，雪梨街舞冠軍亦於日前向築夢者下戰帖，築夢者舞團成員在討論後，今天決定接受挑戰，雙方預定9月15日晚上在嘉義市中正公園舉行比賽。築夢者團長田晉瑜表示，築夢者很榮幸能夠成為世界各地街舞冠軍競相下戰帖的目標，台灣已然成為「世界街舞擂台」，他很開心能透過街舞，讓世界看見台灣。

日前澳洲街舞大賽冠軍得主雪梨隊Allstars，在冠軍賽後錄製了一段影片挑釁築夢者，先是用中文以滑稽口吻說出「恭喜發財」，接著說「築夢者可以準備衛生紙來擦眼淚了」，挑釁嗆聲意味濃厚，築夢者在經過幾日討論後，決定接受挑戰。

田晉瑜表示，決定接下戰帖主要原因是，他樂見台灣成為世界街舞擂台，同時他也希望透過街舞「教訓一下」雪梨隊，讓他們知道文化尊重的重要性！田晉瑜說，九月的比賽將比照一月與紐約隊的城市賽，由公正單位主辦並擔任評審，除台灣專業評審外，可能還會有法國的評審。