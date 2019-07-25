世界球王戴宇舶高爾夫球表曬父愛！高呼「拿到世界冠軍的喜悅比不上當父親的開心」
父親節將至，現任世界高爾夫球王同時也是宇舶表（HUBLOT）品牌大使的Dustin Johnson與粉絲分享了為人父的喜悅，以及配戴Big Bang Unico Golf高爾夫腕表征戰比賽時感受。
Dustin Johnson與美國名人第二代、30歲的模特兒與流行歌手Paulina Gretzky分別育有2歲與4歲的幼兒，身為以人父的球王，談及孩子帶給他的無比喜悅，還表示「身為世界冠軍的喜悅比不上當父親的喜悅，這是無可言喻的感動！」而在世界各地球場征戰，不僅需要家庭所帶來的愛與支持，宇舶的Big Bang Unico Golf高爾夫腕表，更替Dustin Johnson提供了最可靠的陪伴。球王也提到這款表有著易操作的設計，包括清晰顯示，以及非常輕盈的配戴感受，完全無礙揮桿所需的精準與力量，「亦是我最常穿戴的幸運物」。
因為腕表是紳士的品味象徵，也成為父親節時子女們贈禮給爸爸的選擇之一，寶格麗（BVLGARI）便挑選別具特色的Octo表款，來凸顯家人間的羈絆。Octo腕表以八角造型設計和出色的機械結構聞名，融合了圓型及方型的美學設計，展現剛柔並濟風格。而其中Octo Finissimo系列更引領業界超薄腕表風潮；從表殼到表盤、表鍊皆為鈦金屬的兩地時間GMT計時碼表，有著超輕量特色，適合平日工作繁忙需要到處奔波的消費者。
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