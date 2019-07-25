世界球王戴宇舶高爾夫球表曬父愛！高呼「拿到世界冠軍的喜悅比不上當父親的開心」

2019-07-25 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



父親節將至，現任世界高爾夫球王同時也是宇舶表（HUBLOT）品牌大使的Dustin Johnson與粉絲分享了為人父的喜悅，以及配戴Big Bang Unico Golf高爾夫腕表征戰比賽時感受。

Dustin Johnson與美國名人第二代、30歲的模特兒與流行歌手Paulina Gretzky分別育有2歲與4歲的幼兒，身為以人父的球王，談及孩子帶給他的無比喜悅，還表示「身為世界冠軍的喜悅比不上當父親的喜悅，這是無可言喻的感動！」而在世界各地球場征戰，不僅需要家庭所帶來的愛與支持，宇舶的Big Bang Unico Golf高爾夫腕表，更替Dustin Johnson提供了最可靠的陪伴。球王也提到這款表有著易操作的設計，包括清晰顯示，以及非常輕盈的配戴感受，完全無礙揮桿所需的精準與力量，「亦是我最常穿戴的幸運物」。