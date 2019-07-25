大S選用喜餅品牌珠寶盒 今夏推法國5大區10大逸品甜點

2019-07-25 12:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



「新古典聖多諾黑泡芙塔」父親節蛋糕，8吋，7月31日前預購享早鳥優惠價1,290元。 圖／珠寶盒提供 分享 facebook 迎接父親節也同步歡慶13周年，走歐系與高檔精緻風格的boîte à bijoux珠寶盒法式點心坊，今夏比法國還法國，推出回顧文藝復興迄今法國五大區各區的甜點精華，藉著10個夢幻甜點，來呈現法國各區風土。

珠寶盒創辦人林淑真指出，若以法國地圖順時針方向來看，法國五大區的甜點精華分別是：北部法蘭斯大島區，因首都巴黎位於此區，甜點外觀呈現多元精巧，技術性也比較高，此次共推出仲夏夜、FLAN法式布丁塔、珂萃 x COTE三款甜點。

中部奧弗涅大區，則因為未與其他國家接壤，風味與外觀比較純樸，講究真材實料，此次珠寶盒呈現的甜點是蘋果香頌，還有南法茴香水果蛋糕。

東南部普羅旺斯，則坐擁知名的地中海蔚藍海岸，而說到地中海，立刻想到的就是橄欖、番茄，而其經典點心是面具，以福卡加麵糰為基底，搭配上義大利風乾番茄、大蒜及黑綠橄欖，還有酸豆，每咬一口，香氣四溢，越嚼越香。

西南部新亞奎丹大區，毗鄰西班牙，西班牙北部巴斯克自治區住著一群西歐獨特品味的人，發展出「新巴斯克美食」，喜歡以創新、大膽手法來呈現當地食材，法國西南此區的巴斯克餅，介於蛋糕與派之間，即是代表作品之一。

至於西北部布列塔尼，是高級奶油產區，故此區的甜點特色都少不了這一味，其最經典的甜點是艾許奶油布列酥餅和布列塔尼餅乾，還有焦糖阿曼。

今夏，珠寶盒除以法國五大區甜點精華為靈感，推出「法國10大逸品甜點」外，迎接父親節，珠寶盒也別出心裁推出「新古典聖多諾黑泡芙塔」，下層以酥脆蕎麥、懷舊爆米香與黑巧克力慕斯，呈現出帶有爸爸的剛硬性格；上層以鳳梨百香果慕斯與香草白巧克力香緹，傳達爸爸內心慈愛暖暖猶如和風的一面。而硬底子的爸爸，其實內心也跟鋪墊的焦糖巧克力泡芙一樣，有著你不理解的軟心腸。

自即日起至8月31日珠寶盒慶祝13周年，將舉辦兩大活動，包括：「法國10全食美逸品甜點尋寶」，凡於珠寶盒店上購買法國地區特色甜點地圖上的指定品項，即可蓋章，集滿10個品項，即可兌換200元禮券一份（兌換時間到9月15日）。此外，凡於活動期間，外帶消費滿250元即可獲得1點，集滿15點，即可免費兌換珠寶盒限定環保購物袋。而父親節蛋糕也自即日起到7月31日開放預購，8吋原價1,490元，7月31日前預購，享早鳥優惠售價1,290元，7月25日~8月11日接受提貨。