甜點界第一把交椅 水果先生Cédric Grolet 伯爵首個廚藝界品牌大使

甜點界第一把交椅 水果先生Cédric Grolet 伯爵首個廚藝界品牌大使
甜點迷今年最期待的事情，莫過於有「水果先生」之稱的巴黎頂級飯店Hotel Le Meurice的甜點大廚Cédric Grolet明天起即將在台北士林的「187巷的法式甜點咖啡」舉辦為期3天的限量快閃。而其實頂級珠寶鐘表品牌伯爵（Piaget）也在日前宣佈，這位獲獎無數的法國甜點大師正式成為伯爵品牌大使。明天他在快閃店為台灣老饕製作銷魂甜點時，不妨也看看這位熱愛跑車與腕表的大廚手上是否閃亮著伯爵的頂級腕表。
Cédric Grolet的甜點看起來往往就像是新鮮現採下的水果，令人驚艷的外表，切開來則是全新昇華的驚喜。原來他童年時期在祖父於法國東部隆河–阿爾卑斯地區的餐廳長大，最美好的回憶便是母親經常將新鮮剛採摘且充滿鮮豔色彩的天然水果，製成可口健康的零食，這也成為創作著名水果雕塑的靈感。Cédric Grolet常言：「只有在作品較原先取材靈感的水果還要來得更美味，才能稱得滿意時刻。」
Cédric Grolet從2012年起在Hotel Le Meurice擔任甜點主廚。並於2015年獲得Le Chef餐飲雜誌評選《年度最佳甜點主廚》、2017年Gault Millau美食指南《最佳甜點主廚》、2018年更獲得由英國Restaurant雜誌所評鑑，有美食界奧斯卡之稱的The World’s 50 Best Restaurant獎項當中的《年度最佳甜點主廚》大獎。同年 11 月，法國名人雜誌《浮華世界》將其列為當年度50名最具影響力的法國名人之一。2019年， Cédric Grolet更獲得由巴黎市政府所頒發的《Grand Vermeille》最高榮譽獎章，並同時接受鼓勵奢侈品人才的Les Talents du luxe et de la Création所授年度人才獎章。
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