甜點界第一把交椅 水果先生Cédric Grolet 伯爵首個廚藝界品牌大使

2019-07-25 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



甜點迷今年最期待的事情，莫過於有「水果先生」之稱的巴黎頂級飯店Hotel Le Meurice的甜點大廚Cédric Grolet明天起即將在台北士林的「187巷的法式甜點咖啡」舉辦為期3天的限量快閃。而其實頂級珠寶鐘表品牌伯爵（Piaget）也在日前宣佈，這位獲獎無數的法國甜點大師正式成為伯爵品牌大使。明天他在快閃店為台灣老饕製作銷魂甜點時，不妨也看看這位熱愛跑車與腕表的大廚手上是否閃亮著伯爵的頂級腕表。

Cédric Grolet的甜點看起來往往就像是新鮮現採下的水果，令人驚艷的外表，切開來則是全新昇華的驚喜。原來他童年時期在祖父於法國東部隆河–阿爾卑斯地區的餐廳長大，最美好的回憶便是母親經常將新鮮剛採摘且充滿鮮豔色彩的天然水果，製成可口健康的零食，這也成為創作著名水果雕塑的靈感。Cédric Grolet常言：「只有在作品較原先取材靈感的水果還要來得更美味，才能稱得滿意時刻。」