優雅老年生活三寶 購物車、防滑拖鞋、防手震湯匙餐叉
銀髮商機需求旺，樂齡網在父親節來臨前夕，特別引進日本Withone全新頂級散步輔行購物車Marche，還有Stander斯丹得機械助行器等，都是首次在台上市且與美日同步推出。
樂齡網行銷部經理黃盈淑指出，許多銀髮族非常享受購物逛街的樂趣，但常因膝關節炎或其他因素而苦惱於提不動、走不遠等問題。
日本銀髮族散步車大廠 Withone因此開發了一系列專為銀髮族設計的「散步輔行購物車」，將購物車由後拉式改為前推式的貼心設計，不僅幫銀髮族解決了購物提重物的問題，讓樂齡族行走時更穩健，購物袋可翻轉變成座椅，走累了還可坐下來休息一下。
此外，這次樂齡網還新推出 「Gyenno防手震湯匙、餐叉 」。黃盈淑指出，針對帕金森氏症、中風等引起手部抖動的人來說，用餐非常不便，甚至需要麻煩家人。防手震湯匙、餐叉 運用最新感應技術，訴求可達到抵消85%手部抖動的防震效果。
慎防長輩跌倒也是照顧年長者特別要留心的事，樂齡網今夏新推出的 「科柔 抑菌防護防滑居家拖鞋」，特別採用專利新研發的菱形紋路鞋底，訴求具有強大抓地力，不僅在有水的潮濕浴室、光滑磁磚等地面，能夠防滑，甚至是在廚房等有油漬的地板上，也能做到抗油止滑。
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