挑選聰明出遊裝備！Samsonite輕量行李箱助你一臂之力

2019-07-25 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



Victorinox甜菜根色Spectra 2.0硬殼系列登機箱，16,500元。圖／Victorinox提供 分享 facebook 旅遊旺季到來，你有想過你的行李裝備是否還符合使用需求嗎？Samsonite在這季為型男呈現Lite-Box行李箱，讓旅途更輕鬆無憂，也是忙碌差旅的最佳幫手。不只如此，Victorinox可擴充達近一半體積的Spectra 2.0硬殼行李箱系列，也備有新色，讓旅行風格更時髦。

Samsonite以全球專利Curv®技術打造出Lite-Box行李箱，就如同名稱一般，外箱以直紋線條設計為主軸，加上箱角金屬片強化加固，展現極簡俐落風格；搭配雙拉桿、與雙軸飛機輪設計，不論是深藍、碳灰與暗紅色，都能充分彰顯幹練形象並保持摩登感。而且Curv®技術是仰賴最耐衝擊的PP物料製作，經過抽絲、編織、堆疊與真空吸塑成形，讓箱體與內裡融合為一。不僅讓箱體內的空間能完全被運用，其重量輕盈，20吋的行李箱只重 2.2kg，最大尺寸30吋也只重 3.5kg，且具彈性堪稱地表最強韌的箱體，搭配360度靜音輪，有效減低因摩擦而形成的噪音。