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紫色地毯鋪滿大地！富良野「5大薰衣草花海」　到10月都還看得到

2019-07-24 23:32聯合報 記者陳睿中╱即時報導

每年6月至8月適逢日本北海道薰衣草花期，滿滿盛放的紫色花海總吸引海內外遊客造訪，其中人氣最高的「富良野」，因盛產薰衣草及各式花卉，擁有「東方普羅旺斯」之美譽。樂天旅遊近期精選「富良野5大人氣薰衣草花田」，讓旅客，可以規劃一場夢幻又涼爽的紫色花卉盛宴。

【金山湖畔鹿越園地 薰衣草園】

「金山湖畔鹿越園地」為南富良野最大的農園，園內擁有種植高達2萬株的薰衣草園，每逢夏季即可望見被山林環繞的大片薰衣草花田，一望無際的紫色花海映照在湖面上，其絕美景緻是當地民眾的私房打卡景點。

【日之出公園 薰衣草園】

「日之出公園」位於富良野近郊，為日本首個擁有大片薰衣草花海的公園，其薰衣草從7月至8月初都在開花，即使稍微偏離花季，還是能欣賞到壯麗的花海景致。此外，園方在山丘上的觀景台設立了「愛之鐘」純白色鐘塔，為新人們拍攝婚紗照及約會的熱門景點，吸引不少情侶慕名前往。

【菅野農場】

落座在小山丘上的「菅野農場」種植數十種花卉及農作物，旅客可欣賞到各色花海交織而成的美麗景緻，其薰衣草花期一路從6月盛放到10月上旬，夏天無法前往北海道的旅客，也可利用中秋連假一訪紫色花海。

【彩香之里 佐佐木農場】

同樣位於山坡上的「彩香之里 佐佐木農場」也擁有種類豐富的薰衣草，而讓旅客親身體驗採收薰衣草的活動也廣受好評，旅客若選擇爬到山丘頂，還可成功眺望十勝岳與蘆別岳等絕景。

【麓鄉觀景台】

位於富良野市的麓鄉曾被農林水產省列入「日本最美麗的村落景觀大賞」，每逢7月中旬至下旬為薰衣草的最佳觀賞期，旅客於麓鄉觀景台即可眺望各色花田，此外，附近還會出現蝦夷鹿、蝦夷兔、北狐等野生動物，為小動物愛好者的必訪景點。

金山湖畔鹿越園地薰衣草園的最佳觀賞期為7月中旬至7月下旬。圖／樂天旅遊提供
金山湖畔鹿越園地薰衣草園的最佳觀賞期為7月中旬至7月下旬。圖／樂天旅遊提供
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北海道「菅野農場」的薰衣草，花期可一路從6月盛放到10月上旬。圖／樂天旅遊提供
北海道「菅野農場」的薰衣草，花期可一路從6月盛放到10月上旬。圖／樂天旅遊提供
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北海道「日之出公園 薰衣草園」的最佳觀賞期，為7月上旬至8月上旬。圖／樂天旅遊提...
北海道「日之出公園 薰衣草園」的最佳觀賞期，為7月上旬至8月上旬。圖／樂天旅遊提供
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北海道「麓鄉觀景台」的最佳觀賞期為7月中旬至7月下旬。圖／樂天旅遊提供
北海道「麓鄉觀景台」的最佳觀賞期為7月中旬至7月下旬。圖／樂天旅遊提供
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北海道「彩香之里 佐佐木農場」的最佳觀賞期為7月上旬至8月上旬。圖／樂天旅遊提供
北海道「彩香之里 佐佐木農場」的最佳觀賞期為7月上旬至8月上旬。圖／樂天旅遊提供
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