精品要時尚 不要文化冒犯 CHANEL、Gucci 、Prada 紛設多元部門

2019-07-24 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱台北報導



Gucci以設立實踐多元性與包容性全球總監、多元文化設計獎學金等4點策略表達對種族、文化議題的重視。 圖／Gucci提供 分享 facebook

種族、文化等敏感議題，在網路發達的今日更不可不謹慎處理，特別是對經常使用不同藝術表現手法呈現各種美感的時尚品牌來說，更是容易涉及此類議題而引起軒然大波。為了解決這些問題，不少時尚品牌近來都正式設定相關部門，希望透過縝密的前置研究與統整，來杜絕無意的文化冒犯。

精品龍頭香奈兒日前宣布，正式成立Diversity & Inclusion(多樣性和包容性)部門。 圖／香奈兒提供 分享 facebook

精品龍頭香奈兒（CHANEL）日前宣布，正式成立Diversity & Inclusion（多樣性和包容性）部門，並任命曾擔任瑞銀集團（UBS GROUP AG）在非洲、歐洲、中東等地包容性負責人一職的Fiona Pargeter為此部門的主管，主導品牌未來所有牽涉到多元文化的各種細節，表達他們對此議題的重視。

Prada在被指控影射黑人的Otto公仔事件後，成立多元文化委員會，透過相關專業人士的協助來避免類似爭議再度發生。 圖／Prada提供 分享 facebook

除了香奈兒之外，回想近期接連陷入種族歧視風波的品牌，也都紛紛成立相關部門專門處理此議題，像是曾因為一件套頭毛衣引發黑人族群不滿的Gucci，隨後也以設立實踐多元性與包容性全球總監、多元文化設計獎學金等4點策略表達對此議題的重視，更針對旗下員工展開多元與包容文化學習計畫。而Prada也在被指控影射黑人的Otto公仔事件後，成立多元文化委員會，透過相關專業人士的協助來避免類似爭議再度發生。

種族、文化範疇相當廣，歧視問題大多來自誤解和認知的淺薄，無論是表現手法所呈現出直觀的「形象影射」或是「文化挪用」都是最常見的風波。成立專門的部門投入大量人力，其中相關從業人員的成長背景也都盡量滿足「多元」這個條件，更能更全面地掌控、蒐集資料，這對設計師或是品牌來說，目前看來都是最安全有效的辦法。