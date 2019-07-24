獨角獸唇漾讓人一擦美哭 THREE秋季彩妝閃耀、質感增添女人味

2019-07-24 22:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



秋冬就是要超級炫耀，讓妳閃耀如水晶般的光芒。今年秋冬彩妝，重要是晶瑩剔透，光澤、顏色都屬於飽和的質感，保濕度更加強。日本彩妝品牌THREE這次在眼妝、唇妝、指彩更下了一番功夫，讓大家閃耀濃厚的秋冬氣息，質感提升，保濕更UP。

在多樣化的夢幻晶鑽粉體，配色上更是多樣化，卻能呈現透明感的妝容，更多主題自己搭配，無論什麼樣的場合，都能輕鬆駕馭，一盤抵多盤就看這五色，跟著THREE一起體驗吧！

眼影迷們，必看魅光幻眸眼采盒色號#03、#05，喜歡暖色調的人千萬不能錯過，色號#01屬於粉色系，想要打造撫媚眼神，必買一款眼采盒，色號＃02、#05同樣還帶冷色調，適合喜愛時尚妝感的妝迷們，打造個性眼神，色號#04帶著綠色調，也就是廣告形象Model所使用的，每款眼采盒都有四個顏色，任意搭配著屬於自己專屬個性的色調。

還能搭配新上市的魅光幻眸眼線膠筆，防水、天然精油成分、持久、防汗，就算來場感人的電影約會，有不哭暈眼妝，共三色#01曜黑瑪瑙石、#02深褐虎睛石、#03棕調日光石，讓妳無時無刻呈現深邃迷幻眼神。

說到唇彩，當然是能夠在夜晚約會，閃耀光芒的唇最令人喜愛，THREE詩情霧光唇漾（霓星光），有著耀眼外殼，就像是獨角獸的夢幻，像乘載著夢想的一款唇彩。內含9種天然精油成分，上唇後也會因為溫度的差異，有著偏光閃耀感，隨著體溫轉變成豆沙色，實在是非搶不可的一款唇彩。

THREE 詩情霧光唇漾，同樣也出5色，讓妳顯出自然光澤的唇彩，也是讓人愛不釋手。

賣到翻掉的THREE蜜光修容，秋冬推出三款新色，分別為#19、#20、#21，都帶著神秘的紅色調與橘色調，有著柑橘、紫色石英、紅色珊瑚的自然感，讓肌膚隨時呈現白裡透紅的自然潤澤感。