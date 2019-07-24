爸爸時尚變身 S.T.Dupont 來幫忙

2019-07-24 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ／專題報導



S.T.Dupont推出巴黎系列。 圖／迪生提供 分享 facebook

法國精品品牌S.T.Dupont於1872年創立於時尚之都巴黎，百餘年來以法式雅致的獨特設計風格與頂級的品質聞名於世，是男士品味指標。在2019年父親節的前夕，S.T.Dupont獻上一系列以其誕生地巴黎為靈感所設計的禮品，包括經典的Ligne 2打火機、雅致時尚的各式筆具，為父親們增添時尚品味。

S.T.Dupont巴黎系列Ligne 2打火機，38,800元。 圖／迪生提供 分享 facebook

巴黎之美正如其豐富的面貌，為此，S.T.Dupont今年以創新的模式來呈現法國首都巴黎街道的外觀，有些風景或許可能會觸發父親許多年輕時的記憶或曾經的夢想。S.T.Dupont巴黎系列結合兩種技術將街道融入貴金屬機身，為呈現不同雕刻深淺度和添加鏡面效果，以扭索紋技術雕刻巴黎街道線條，深度為0.7毫米，地標名稱則以雕刻深度0.3毫米，區域表面則是高度的拋光鏡面呈現。

S.T.Dupont最新旗艦店的店址則以十字標誌，精確地位於和平路10號（10 rue de la Paix），雕刻於打火機的打火軸上。該街道聚集高級訂製時裝屋和知名珠寶品牌，自1806年按照拿破崙一世的命令開放以來，起初名為rue Napoléon，在波旁復辟之後，它的名字於1814年改變，以慶祝新到來的和平。隨著這份地圖延伸出去，芳登廣場（Place Vendome）向北延伸至巴黎歌劇院（Opera Garnier，故又稱加尼葉歌劇院），鳥瞰巴黎城市中代表性的位置。

S.T.Dupont巴黎系列LINE D鋼筆14K金筆尖，31,800元。 圖／迪生提供 分享 facebook

S.T.Dupont巴黎系列LINE D鋼珠筆，23,800元。 圖／迪生提供 分享 facebook

S.T.Dupont打火機與筆具皆採用貴金屬材質，此次巴黎系列的Ligne 2打火機與LINE D系列原子筆、鋼珠筆、14K金筆尖鋼筆也不例外。自1941年面世的第一只汽油打火機的奢侈品開始，S.T. Dupont旋即成為仕紳名流們品味的象徵。 巴黎系列的經典款Ligne 2打火機機身為鈀金潤飾、可使用黃色雙火焰，搭配優雅的男性線條是最具時尚品味的父親節送禮首選。