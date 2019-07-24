七夕用「愛心型A5和牛菲力」告白！老乾杯「和牛拼盤」吃得到3種頂級肉

2019-07-24 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



隨著七夕、父親節等節日將至，老乾杯自8月2日起，期間限定推出精選多款和牛的「和牛套餐」，以及以「愛心牛排」為主角的「寶盒珍藏」等不同選擇。另外針對曖昧中的情侶，乾杯也推出「七夕撩妹情人套餐」，藉由各種撩妹小語字卡，為即將萌芽的戀情助攻一波。

老乾杯本次的和牛套餐，推出時間為8月2日至8月11日。開胃前菜為義大利帕瑪生火腿嫩葉沙拉；主餐的特製燒肉拼盤，則使用A5日本和牛、MBS7-9+澳洲和牛、西班牙Bellota伊比利豬等3款肉品，配置出上等牛五花、牛舌、牛肋條、伊比利里肌肉等組合，每套雙人價3,960元。另也有全套使用伊比利豬的組合，方便不吃牛的客人享用。

8月2日至8月7日期間，老乾杯也為情人推出「寶盒珍藏」。將限定推出、日本和牛A5等級的「奶油菲力牛排」塑整成愛心形狀，配上法國艾許奶油，裝在滿佈乾冰的寶盒中上桌，在雲霧中增添點浪漫。8月8日至8月11日期間，則有內含A5薄切紐約客的寶盒，藉此傳達對父親的感情。單份單點價均為2,080元，亦可將套餐內的牛排加價880元升級。