眼影畫錯保證「顏值下降」 3種錯誤不要犯！上班日眼影勿打亮

2019-07-24 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



不管是哪個季節，臉上的妝都不能缺少的就是眼妝，當然，眼妝最重要除了眼線與睫毛外，再來就是眼影了，到底怎樣塗抹眼影，才不會太過俗艷，怎麼做才能更加有精神。

如果使用錯方法，可能會讓自己的顏值下降，以下3種在塗眼影時不要做錯的事情，眼妝才能讓人更喜歡。

亂添加亮粉

塗抹眼影是為了讓眼睛，在不同場合，有出眾的眼神及效果，但其實眼影有氛圍霧面和亮色，如果是在日常的妝容之下，拜託不要選擇較亮色系的眼影，搭配日常穿搭下，就會變得很突兀。

不過，用多層次的搭法、漸層用色，會讓妝容看起來比較沒那麼的厚重感，要選擇有亮片的眼影，也請在適當的場合展現。

錯誤的顏色

眼妝，通常會配合大家的自身穿著來搭配，當然氣質與膚質搭配也非常重要，千萬別追尋著現在流行趨勢，畫著不適合自己的流行色彩，讓人覺得這樣的妝感不僅沒跟上流行，還顯得沒質感。

最好的方式除搭配著穿著外，最重要是季節性彩妝，到了夏天，也不要用過於厚重感的妝感，讓自己在炙熱的夏天，又遇到妝容土石流，就會變成「鬼娃」般的恐怖情節。

過度的色彩