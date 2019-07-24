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眼影畫錯保證「顏值下降」 3種錯誤不要犯！上班日眼影勿打亮

2019-07-24 20:24聯合報 記者劉小川╱即時報導

不管是哪個季節，臉上的妝都不能缺少的就是眼妝，當然，眼妝最重要除了眼線與睫毛外，再來就是眼影了，到底怎樣塗抹眼影，才不會太過俗艷，怎麼做才能更加有精神。

如果使用錯方法，可能會讓自己的顏值下降，以下3種在塗眼影時不要做錯的事情，眼妝才能讓人更喜歡。

亂添加亮粉

塗抹眼影是為了讓眼睛，在不同場合，有出眾的眼神及效果，但其實眼影有氛圍霧面和亮色，如果是在日常的妝容之下，拜託不要選擇較亮色系的眼影，搭配日常穿搭下，就會變得很突兀。

不過，用多層次的搭法、漸層用色，會讓妝容看起來比較沒那麼的厚重感，要選擇有亮片的眼影，也請在適當的場合展現。

錯誤的顏色

眼妝，通常會配合大家的自身穿著來搭配，當然氣質與膚質搭配也非常重要，千萬別追尋著現在流行趨勢，畫著不適合自己的流行色彩，讓人覺得這樣的妝感不僅沒跟上流行，還顯得沒質感。

最好的方式除搭配著穿著外，最重要是季節性彩妝，到了夏天，也不要用過於厚重感的妝感，讓自己在炙熱的夏天，又遇到妝容土石流，就會變成「鬼娃」般的恐怖情節。

過度的色彩

建議在使用眼妝時，可以先用一個打底色，然後再用兩個顏色來製造漸層感，讓妝容多些層次變化，但色彩太過度的塗抹，就會讓整體感及眼妝妝感顯老，又沒氣質。

亂添加亮粉的眼妝，讓妝容及穿著搭配，變得更複雜。圖／摘自pexels
亂添加亮粉的眼妝，讓妝容及穿著搭配，變得更複雜。圖／摘自pexels
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無論哪個季節，眼妝的核心就是眼影。圖／摘自pexels
無論哪個季節，眼妝的核心就是眼影。圖／摘自pexels
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眼影只要用個打底色彩，再用兩個顏色做出漸層，即使簡單的穿著，也能凸顯氣質。圖／摘...
眼影只要用個打底色彩，再用兩個顏色做出漸層，即使簡單的穿著，也能凸顯氣質。圖／摘自pexels
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錯誤顏色，在錯誤季節使用，反而讓自己看起來更沒精神。圖／摘自pexels
錯誤顏色，在錯誤季節使用，反而讓自己看起來更沒精神。圖／摘自pexels
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眼影
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