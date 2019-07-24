「芬弟弟」熊貓娃娃太可愛了！陳柏霖、王嘉爾和王陽明的愛貓都被圈粉

2019-07-24 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



FENDI近期有個詢問度很高的新朋友「芬弟弟（FENDIDI）」，它誕生在四川成都，目前還沒機會來台灣，卻已經成為VIP熱烈詢問的對象，究竟芬弟弟是何方人物，竟然可愛到默默延燒話題熱度？這是FENDI為了為慶祝由設計總監Silvia Venturini Fendi和大中華區品牌形象大使王嘉爾共同設計的FENDI x Jackson Wang聯名系列，而舉辦的F IS FOR...FUN PARTY紀念派對活動中，所生產的非賣品超可愛熊貓娃娃。

這場派對在大陸成都舉行，慶祝FENDI x Jackson Wang聯名系列在全球33間特定FENDI 精品店以及大中華區官網開賣，派對互動區有兩台夾娃娃機，放著FENDI和設計師王令塵（Oscar Wang，張艾嘉的兒子）特別設計的「芬弟弟」熊貓娃娃，另一側擺放著老式電視機和霓虹燈板，打造繽紛的派對情境。當晚由王嘉爾和《中國新說唱》ICE擔當表演嘉賓，陳柏霖也獲品牌之邀前往參加。