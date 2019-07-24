2019大稻埕情人節8月3日登場 卡這5個位置欣賞煙火最美

2019-07-24 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



2019大稻埕情人節活動即將在8月3日、4日登場，今年有360秒的煙火秀讓情人們感受夏日絢麗景色。圖／北市府觀傳局提供 分享 facebook 2019大稻埕情人節活動即將在8月3日、4日登場，今年以「萬人一起唱情歌」為主題，邀請黃品源、潘越雲、茄子蛋等樂團接力演出經典情歌，讓現場情人更有fu，還會有超過360秒的煙火秀，讓情人們感受夏日絢麗景色，留下美好回憶。但若不想人擠人，不如到這5個位置卡位，就能輕鬆欣賞完美煙火秀。

今年大稻埕情人節煙火秀號稱超過360秒，河堤邊可說是搖滾區，自然是人潮爆炸，如果想要近距離欣賞煙火，大稻埕碼頭5號水門沿著淡水河案，屬於相當熱門的觀賞煙火地點，建議早點前往卡位。其次是市民大道淡水河3號水門，因地處空曠位置，加上整體視野清晰廣闊，附近攤位不少，可以一邊大啖美食，一邊欣賞煙火美景。

不過愈靠近搖滾區，當然會愈多人，想要遠離人群，忠孝橋下的三重沿岸堤防距離稍微遠一點，可是仍能清楚看到煙火，最大好處就是不用擔心人潮擠爆。另距離煙火會場約500公尺左右的環河快速道路洛陽停車場樓頂、西寧國宅，不僅高度高且前方沒有遮蔽物，視野佳，居高臨下可清楚眺望煙火，停車也相當便利，若有開車，這裡一次滿足各種需求。

許多攝影師要拍攝大稻埕情人節煙火秀，最佳位置就在台北橋，視野廣闊眺望河面，遠處拍攝煙火升起瞬間，相當適合喜愛攝影或是拍美照的人前往。不過，忠孝橋當日晚上7點到9點會實施交通管制，最好在管制時間前去卡位。