就是要翹！ETUDE HOUSE、CLIO「新款韓系睫毛膏」讓眼妝美翻天

2019-07-24 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



夏日妝容追求自然清爽，如果不想用太多的色彩，捲翹的睫毛和立體的眉型絕對不可少！韓國美妝品牌ETUDE HOUSE、CLIO推出新款睫毛膏、粉蠟眉鉛筆，除了打造更搶眼的妝感，也針對夏日需求強調抗暈染，讓美麗不斷電。

ETUDE HOUSE睫對出色～極限萌翹搶眼睫毛膏擁有全天捲翹技術與完美濃翹定型配方，透過輕盈的質地包覆每一根睫毛，符合眼型的C型曲線刷頭不論從睫毛的各種角度都能輕鬆刷，共有黑、咖啡等兩色；另一款睫對出色～極限延長亮眼睫毛膏採用火箭型刷頭搭配羽毛般輕盈的三角形刷毛，刷出向外延伸的翹睫，也能隨著不同刷頭角度調整並補強睫毛濃密長度。

同時ETUDE HOUSE也推薦睫對出色～極限萌翹睫毛夾，在刷睫毛膏之前以漸進式移動位置約夾3～4次，讓睫毛捲翹得更自然；睫對出色～極限潔淨睫毛膏卸妝液則是卸除睫毛膏的好幫手。