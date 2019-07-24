Dazzling Cafe跨足外帶甜點 爆餡甜甜圈開賣首五日買一送一

2019-07-24 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



觀察到消費者對於精緻且便於攜帶的小型甜點需求提升，網美系下午茶名店「Dazzling Cafe」在品牌邁入十週年，首度跨足外帶甜點市場，歷時半年研發，推出獨家填餡義式甜甜圈「蜜糖甜甜圈」，7/27起於Dazzling Cafe全台門市開賣，新品上市首五日再享買一送一優惠。

新品「蜜糖甜甜圈」以義式甜甜圈作為創作巧思，將Dazzling麵包處理技術運用於甜甜圈上，打造金黃Q彈的甜甜圈外皮，裹滿檸檬奶餡、比利時巧克力及奶油乳酪內餡，推出「雷夢」、「蘭姆」及「巧巧」三種口味。主打口味「雷夢」以檸檬奶油餡為基底，再拌入鳳梨丁並擺上風乾鳳梨片裝飾，在夏日裡顯得清爽不膩；「蘭姆」則是在奶油乳酪卡士達內餡加入酒漬蘭姆葡萄乾，表現十足大人味；「巧巧」選用比利時70%苦甜巧克力製作，填入水滴巧克力讓巧克力卡士達餡充滿口感，出餐前放上焦糖香蕉，是大人小孩喜愛的經典巧克力香蕉口味。