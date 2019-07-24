Dazzling Cafe跨足外帶甜點 爆餡甜甜圈開賣首五日買一送一
觀察到消費者對於精緻且便於攜帶的小型甜點需求提升，網美系下午茶名店「Dazzling Cafe」在品牌邁入十週年，首度跨足外帶甜點市場，歷時半年研發，推出獨家填餡義式甜甜圈「蜜糖甜甜圈」，7/27起於Dazzling Cafe全台門市開賣，新品上市首五日再享買一送一優惠。
新品「蜜糖甜甜圈」以義式甜甜圈作為創作巧思，將Dazzling麵包處理技術運用於甜甜圈上，打造金黃Q彈的甜甜圈外皮，裹滿檸檬奶餡、比利時巧克力及奶油乳酪內餡，推出「雷夢」、「蘭姆」及「巧巧」三種口味。主打口味「雷夢」以檸檬奶油餡為基底，再拌入鳳梨丁並擺上風乾鳳梨片裝飾，在夏日裡顯得清爽不膩；「蘭姆」則是在奶油乳酪卡士達內餡加入酒漬蘭姆葡萄乾，表現十足大人味；「巧巧」選用比利時70%苦甜巧克力製作，填入水滴巧克力讓巧克力卡士達餡充滿口感，出餐前放上焦糖香蕉，是大人小孩喜愛的經典巧克力香蕉口味。
此外，台北車站門市吧台區也特別改造為外帶專門店，強調每款甜甜圈現點現做，讓消費者可近距離觀看每款甜甜圈細部製作過程，搭配全篇幅鏡面貼，讓門市搖身一變成為小型美拍打卡點。配合新品上市，首波優惠於7/27至7/31，凡購買任一品項可享買一送一；第二波優惠活動從8/1至8/5，凡購買任一品項可享有買二送一優惠。「蜜糖甜甜圈」開賣期間於12:00、16:00兩個時段出爐，售完為止，每種口味每人每次限購2顆，凡購買3顆以上贈送獨家蜜糖三胞胎外帶盒一個。
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