夏天搭車看芭蕾 聖彼得堡芭蕾舞團與台灣Uber推出聯合優惠

2019-07-25 15:22 聯合新聞網 聯合數位文創



以精湛演技聞名的「俄羅斯第一天鵝」伊蓮娜．歌勒妮高娃攜手聖彼得堡芭蕾舞團，今年八月即將再度來台演出！除了將首次登上台中國家歌劇院演出柴可夫斯基經典名劇「天鵝湖」，台北場更將與馬林斯基首席金基珉演繹全本「舞姬」。

此次聖彼得堡芭蕾舞團來台巡演，由被譽為「聖彼得堡芭蕾舞團皇冠上的珍珠」的現任首席女伶：伊蓮娜．歌勒妮高娃領軍，攜手馬林斯基最年輕首席、「炫技派代表」金基珉詮釋最難舞劇「舞姬」，這將是黃金組合繼去年在倫敦創下票房滿場紀錄之後，再次合體夢幻共演，也是他們在台灣的首次合作演出！除此之外，「天鵝湖」亦由「俄羅斯第一天鵝」伊蓮娜一人分飾黑白天鵝，並與聖彼得堡芭蕾舞團首席男舞者狄米崔．亞庫里寧(Dmitriy Akulinin)聯手打造這傳頌百年的淒美愛情童話。

罕見在台全本演出的「舞姬」改編自印度詩劇「沙恭達羅」，於1877年首演，比一般觀眾耳熟能詳的「天鵝湖」出現更早，故事講述的不僅是武士索羅爾與舞姬妮基雅的愛情悲劇，更交織著政治利益與社會地位的矛盾。舞蹈融合了印度的婆羅多舞等風格，並以技巧艱深與戲劇性張力，以及場景恢宏、服裝繁複、群舞演員數量要求等眾多高規格需求，讓「舞姬」在芭蕾界被視為舞團的終極試金石。

聖彼得堡芭蕾舞團台灣巡演票券即將售罄，圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

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【伊蓮娜．歌勒妮高娃與聖彼得堡芭蕾舞團】

柴可夫斯基經典鉅作《天鵝湖》

芭蕾舞史上最難舞劇《舞姬》

※台北場

演出時間｜2019年8月1日~8月4日

演出地點｜臺北國家戲劇院

※台中場

演出時間｜2019年8月9日~8月11日

演出地點｜臺中國家歌劇院 大劇院