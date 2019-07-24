浪漫七夕情人節登場！王品11品牌推驚喜 夏慕尼加188元升級波士頓龍蝦

2019-07-24 17:56 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



今年父親節隔天就是七夕情人節，王品集團旗下11個品牌共同推出限定優惠，其中王品牛排官網領優惠券，憑2客套餐款待白酒龍蝦；夏慕尼加價188元，前主餐升級波士頓龍蝦半隻。

王品集團旗下11個品牌，包含西式、日式、中式以及東南亞料理等多種選擇，同時因應父親結及七夕情人節到來，祭出優惠活動。其中，王品牛排7月26日到8月31日間推出官網領取優惠券，憑2客套餐款待普羅旺斯白酒龍蝦。另推出王品牛小排提供饕客選擇，一頭牛僅6客，期間限定。

受到不少消費者喜愛的鐵板燒餐廳夏慕尼，即日起到8月31日間推出期間限定套餐「法式夢幻套餐」，有澳洲M8和牛、可可伊比利豬等主餐選擇，只要加188元，前主餐還可立即升級為波士頓龍蝦半隻。另在七夕檔期推出私廚活動，以松露為主題推出晚宴菜單，全台僅有4場，每人1,980元起。

其他品牌如西堤牛排8月1日到8月11日推出點購2客以上套餐，享有388元加購焗烤龍蝦與香檳，每店每天限量10客。陶板屋推出3道夏季限定菜肴，炙燒和牛握壽司、炙燒干貝海鮮沙拉、鹽烤竹筴魚一夜干等，8月16日前到店用餐拍照打卡，可享有指定主餐肉加量25%。