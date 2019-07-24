既溫柔又強悍！ghd造型夾新品「粉墨」登場 為乳癌發聲

2019-07-24 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



乳癌鬥士Grace Lombardo與刺青藝術家David Allen。圖／歐娜國際提供 分享 facebook 造型工具不只能讓人變出美麗造型，也持續推出不同外型塗裝的限定版，讓大家使用時心情也美麗。來自英國倫敦的造型工具品牌ghd，每年都會推出慈善限量版為乳癌慈善活動募款，今年推出的「粉墨限定版」，是由刺青藝術家David Allen跨刀合作設計，淺粉色的機身刺上細緻花瓣的圖樣，展現溫柔又強悍的美。

David擅長在疤痕上創作，因為乳癌患者術後的總是會有大小不一的疤痕，他在這些疤痕上創作，刺出一朵朵綻放的花、一隻隻翩翩起舞的蝴蝶，遮蓋掉手術後的疤痕，賦予乳癌鬥士新生的勇氣與自信。而「粉墨限定版」宣傳主視覺選用的模特兒，也是一位勇敢的乳癌鬥士Grace Lombardo，在經歷胸部切除與重建手術之後，身上佈滿傷疤，David為她刺上獨一無二的紋身，讓疤痕變成美麗的見證。

ghd「粉墨限定版」共推出兩款造型工具，分別為「platinum⁺新白金造型夾」與「gold造型夾」，這兩款造型夾都可夾直、塑捲，透過「185°C最佳造型溫度」的恆溫科技，gold造型夾在上下兩片面板上各安裝了一個控溫器；而在platinum⁺新白金造型夾的整片面板上，每一處皆配備了智慧控溫感測器，能夠自動偵測不同髮質，以及髮片的厚薄程度，完美地調控出力大小，以達到最佳造型溫度。