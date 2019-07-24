登台5年全倒光！全台最後一間「博多華味鳥」8月熄燈

2019-07-24 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



全台最後一間「博多華味鳥」，將於8月底熄燈。記者陳睿中／攝影 分享 facebook 來自日本福岡的雞肉火鍋名店「博多華味鳥」，自2014年首度登台，陸續插旗忠孝、信義等商圈。經過5年的發展，博多華味鳥台北忠孝店近期宣佈，因策略調整，將於8月31日結束營業。也由於台北忠孝店為博多華味鳥最後一間在台分店，因此也代表博多華味鳥將退出台灣市場。

已經有20多年歷史的博多華味鳥，目前在日本有超過30間分店，並且也於海外開設分店。店內的招牌料理，即是擁有約800年食用歷史的「水炊鍋」。水炊鍋又稱博多煮，是以雞肉加水熬煮的雞肉料理，最初是屬於高級料亭的菜餚，經過時代轉變，已成為當地代表性的鄉土飲食文化。

2014年9月，博多華味鳥首度來台，於忠孝復興商圈開設第一間在台直營分店，後又於橘焱餐飲集團合作，2017年6月於台北信義區Neo19開設信義店，但已經於2018年12月結束營業。另外在2018年年中，博多華為鳥也曾於臺安醫院後的巷弄內，開設「雞ちゃん本舖」，販售拉麵與下酒菜，但短短數個月就結束營業。