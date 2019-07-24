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限時兩天5折起！Yahoo奇摩購物中心「飛利浦超級品牌日」快買父親節禮物

2019-07-24 17:44聯合報 記者陳立儀╱即時報導

距離父親節剩下三周，進入選購父親節禮物的高峰期，Yahoo奇摩購物中心「父親節」、「父親節禮物」等相關關鍵字熱搜成長5倍，父親節禮物平均客單價約落在3,000元上下，相較以往購買預算提高2成，熱銷商品包括刮鬍刀、空氣清淨機、義式咖啡機、按摩小家電等，今年音波震動牙刷更是異軍突起，成為新興送禮選擇。父親節前夕，Yahoo奇摩購物中心7月24、25日推出「Philips飛利浦超級品牌日」，主打四大天王級刮鬍刀限定組合及多款熱銷品全面5折起，挑選父親節禮物快趁這一波！

7月24、25日於Yahoo奇摩購物中心購買飛利浦系列產品，不限消費金額下單就有機會抽王品HOT7餐券，購買刮鬍刀指定系列滿3,000元折200元，累計滿額最高送1,688超贈點、再加碼登記送市價16,900元的IH電子鍋、市價10,900元的直立3合1濕拖吸塵器等家電豪禮。

Yahoo奇摩購物中心飛利浦超級品牌日主打的四大天王級限定組合包括飛利浦尊榮8D乾濕兩用三刀頭電鬍刀S9751／33父親節限定優惠61折結帳價21,488元，限量登錄再送市價13,350元的舒眠抗敏空氣清淨機AC1213＋二片濾網，登記再回饋1,688超贈點；飛利浦乾濕兩用三刀頭電鬍刀S7910父親節限定優惠55折結帳價8,288元，買就送市價6,290元的飛利浦Sonicare鑽石靚白音波震動牙刷HX9312；飛利浦君爵頂級電鬍刀S7720父親節限定優惠55折結帳價12,088元，買就送市價7,990元的飛利浦Sonicare鑽石靚白智能音波震動牙刷HX9924，登記再回饋488超贈點；飛利浦勁鋒系列水洗三刀頭電鬍刀S5510／45父親節限定組優惠56折結帳價5,588元，買就送飛利浦Sonicare智能護齦音波震動牙刷HX6809。

其他超級品牌日優惠還有飛利浦新鑽石靚白智能音波震動牙刷HX9903限定獨家組加碼送飛利浦牙線機HX8381，組合價7,190元；飛利浦15～18坪奈米級空氣清淨機AC4558結帳價22,900元，加碼送飛利浦濾網二片（HEPA＋活性碳），登記再回饋1,688超贈點；飛利浦歐洲進口數位觸控式健康氣炸鍋HD9240結帳價10,900元，加碼送煎烤盤、烘烤鍋、康寧保鮮盒，登記再回饋488超贈點。

Philips飛利浦15～18坪奈米級空氣清淨機AC4558，Yahoo奇摩購物...
Philips飛利浦15～18坪奈米級空氣清淨機AC4558，Yahoo奇摩購物中心超級品牌日結帳價22,900元，加碼送飛利浦濾網二片。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Philips飛利浦君爵頂級電鬍刀S7720，Yahoo奇摩購物中心超級品牌日父...
Philips飛利浦君爵頂級電鬍刀S7720，Yahoo奇摩購物中心超級品牌日父親節限定優惠55折結帳價12,088元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Philips飛利浦歐洲進口數位觸控式健康氣炸鍋HD9240，Yahoo奇摩購物...
Philips飛利浦歐洲進口數位觸控式健康氣炸鍋HD9240，Yahoo奇摩購物中心超級品牌日結帳價10,900元，加碼送煎烤盤、烘烤鍋、康寧保鮮盒。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Philips飛利浦尊榮8D乾濕兩用三刀頭電鬍刀S9751／33，Yahoo奇摩...
Philips飛利浦尊榮8D乾濕兩用三刀頭電鬍刀S9751／33，Yahoo奇摩購物中心超級品牌日父親節限定優惠61折結帳價21,488元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Philips飛利浦新鑽石靚白智能音波震動牙刷 HX9903，Yahoo奇摩購物...
Philips飛利浦新鑽石靚白智能音波震動牙刷 HX9903，Yahoo奇摩購物中心超級品牌日限定獨家組，加碼送飛利浦牙線機HX8381，組合價7,190元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Philips飛利浦勁鋒系列水洗三刀頭電鬍刀S5510／45，Yahoo奇摩購物...
Philips飛利浦勁鋒系列水洗三刀頭電鬍刀S5510／45，Yahoo奇摩購物中心超級品牌日父親節限定組優惠56折結帳價5,588元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Yahoo奇摩購物中心7月24、25推出「飛利浦超級品牌日」全館5折起。圖／Ya...
Yahoo奇摩購物中心7月24、25推出「飛利浦超級品牌日」全館5折起。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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Philips飛利浦乾濕兩用三刀頭電鬍刀S7910，Yahoo奇摩購物中心超級品...
Philips飛利浦乾濕兩用三刀頭電鬍刀S7910，Yahoo奇摩購物中心超級品牌日父親節限定優惠55折結帳價8,288元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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父親節空氣清淨機咖啡
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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