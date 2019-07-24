COACH新包款Tabby誕生 撞色款和蛇皮拼接款挑戰選擇困難症
織品藝術家凱菲．法瑟特（Kaffe Fassett）的繽紛世界，成為2019秋冬COACH女裝的璀璨印花，加上棒球縫製皮革的細節，也為鞋履配件帶來復古帥氣的表現；在COACH發表秋冬男女裝的同時，也發布了全新的Tabby手袋與Retro C的包款標誌設計。
在秋冬大秀中特別強調閃爍迷幻的字詞，是衍生自織品藝術家凱菲．法瑟特絢麗多彩的印花拼接，彷若稜鏡般折射交錯的炫目光影，飄逸層疊的薄透印花洋裝為其主要輪廓，前短後長的剪裁搭襯格紋5分褲，在當代與復古、女性化與男人味之間交錯，印花短裙則是較為俏麗的呈現；除了浪漫柔美的調性之外，經典 Signature C圖騰印染在翻皮羊毛大衣，則是野性叛逆的風格，靈感來自包款的旋釦（turn lock）和口袋上的鍊帶，則是大衣的驚喜細節，格紋拼接皮革、羊毛的異材質混搭是貫穿男女裝的設計。
在配件部分，男裝的Retro C以六○年代的風格將COACH的5個字母濃煉於橢圓框中，展現玩轉復古的浪漫，在腰包、後背包、T恤圖案或是風衣外套上，都有此橢圓Retro C的標誌；而女裝部分則推出全新的Tabby手袋，執行創意總監Stuart Vevers以七○年代的經典包款為原型，打造都會風格的Tabby，共有3種尺寸的手提、肩背包及短夾，呼應當代女性的多重角色，除了內外5個夾層的置物空間，多為可肩背、手提甚至手拿的實用，標誌性的C字母金屬按扣為特色，除了鮮明的撞色款式之外，還有蛇皮拼接牛皮的樣式，增添奢華氛圍。
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