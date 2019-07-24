COACH新包款Tabby誕生 撞色款和蛇皮拼接款挑戰選擇困難症

2019-07-24 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



織品藝術家凱菲．法瑟特（Kaffe Fassett）的繽紛世界，成為2019秋冬COACH女裝的璀璨印花，加上棒球縫製皮革的細節，也為鞋履配件帶來復古帥氣的表現；在COACH發表秋冬男女裝的同時，也發布了全新的Tabby手袋與Retro C的包款標誌設計。

在秋冬大秀中特別強調閃爍迷幻的字詞，是衍生自織品藝術家凱菲．法瑟特絢麗多彩的印花拼接，彷若稜鏡般折射交錯的炫目光影，飄逸層疊的薄透印花洋裝為其主要輪廓，前短後長的剪裁搭襯格紋5分褲，在當代與復古、女性化與男人味之間交錯，印花短裙則是較為俏麗的呈現；除了浪漫柔美的調性之外，經典 Signature C圖騰印染在翻皮羊毛大衣，則是野性叛逆的風格，靈感來自包款的旋釦（turn lock）和口袋上的鍊帶，則是大衣的驚喜細節，格紋拼接皮革、羊毛的異材質混搭是貫穿男女裝的設計。