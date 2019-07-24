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50元整坨芋泥冰太浮誇！府城「黃火木」IG推芋頭控必吃

2019-07-24 17:14聯合報 記者柯意如╱即時報導

整坨蓋上去！看到IG打卡「黃火木舊台味冰店」芋頭冰照片超浮誇，實在讓芋頭控要暴動了，到底是在吃芋泥還是吃冰，而且根據網友回報，一碗只要50元，實在太銷魂！

芋頭冰與布丁紅豆牛奶冰CP值高。IG @pigs_eatainan提供
芋頭冰與布丁紅豆牛奶冰CP值高。IG @pigs_eatainan提供
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芋頭冰跟布丁冰是「黃火木舊台味冰店」必嘗推薦。IG @pigs_eatainan...
芋頭冰跟布丁冰是「黃火木舊台味冰店」必嘗推薦。IG @pigs_eatainan提供
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這家「黃火木舊台味冰店」在台南地區是知名連鎖冰店，由府城80多年老字號甜品店「江水號」第二代傳人黃火木與第三代共創品牌，店內招牌冰品甜湯維持傳統古味，如八寶冰、芋頭冰、布丁冰、米糕粥、圓仔湯等，價位從50元到65元不等，夏天可以吃冰、冬天享受熱甜湯，價位也相較目前市面上浮誇系冰品顯得便宜CP值高，吸引顧客一再回訪（售價以現場公布為準）。

芋頭冰跟布丁冰是「黃火木舊台味冰店」必嘗推薦。IG @_hsiufen_提供
芋頭冰跟布丁冰是「黃火木舊台味冰店」必嘗推薦。IG @_hsiufen_提供
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整坨蓋上去的芋頭冰相當吸引芋頭控。IG @pigs_eatainan提供
整坨蓋上去的芋頭冰相當吸引芋頭控。IG @pigs_eatainan提供
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IG網友分享「黃火木舊台味冰店」的「芋頭冰」是店內的超人氣選擇，熬煮到綿密又鬆軟的芋泥口感細緻，入口後還吃得到一些芋頭顆粒，而且調味不會過甜，讓芋頭控真的很難抗拒啊！另外一款招牌冰品「布丁紅豆牛奶冰」也很受到IG吃貨們推薦，有氣孔的手工布丁與刨冰是絕配，蛋香濃郁有焦糖香、紅豆入口也相當軟綿，滿滿一大碗也只要65元；如果喜歡吃各類配料或手工圓仔的話，配料豐富的「八寶冰」也是很棒的選擇。

一大顆綿密香滑的手工布丁加刨冰超好吃。IG @_hsiufen_提供
一大顆綿密香滑的手工布丁加刨冰超好吃。IG @_hsiufen_提供
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目前「黃火木舊台味冰店」共有海安店、延平店、崇德店3間分店，酷夏吃冰的尖峰時段，可能有時需要等候，如果有空到台南一遊，不妨選擇交通方便的店面前往品嘗看看，店家營業與公休資訊，可上店家粉絲團或官網查詢。

哪裡吃

黃火木舊台味冰店

芋頭冰 50

八寶冰 50

布丁牛奶冰 55

布丁紅豆牛奶冰 65

台南市北區海安路三段55號（海安店）

台南市北區長榮路五段441號（延平店）

台南市東區崇德路449號（崇德店）

售價如有誤植或更動均以店家現場實際公佈為準

冰品圓仔
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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