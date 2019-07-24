別讓老爸變節日邊緣人 百貨父親節優惠精選

2019-07-24 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



今年父親節落在周間平日，於是下周周末將是提前慶祝父親節的高峰，各大百貨、商場都推出父親節檔期優惠，趁機為老爸挑件禮物、跟爸爸吃個飯表達心意，不要讓老爸變成節日邊緣人。

SOGO百貨台北店7/25至8/8父親節期間推出男裝休閒服飾、配件、戶外運動用品、按摩椅、家電(3C除外)、床墊、寢具，單日累計滿5千送300元，滿2萬送1,200元抵用券 。再針對男裝、家電3C、寢具、國際精品，推出專屬6大銀行刷卡優惠與滿額分期加碼禮。

想要選購按摩器材的消費者，SOGO復興館8樓 CityHall推出健康家電聯合展售會，集結FUJIIRYOKI、喬山JOHNSON、MATRIX、HORIZON、富士FUJI、高島TAKASIMA、3M、博依beurer、INADA等品牌，7/26至8/8於展售會累計消費滿3萬元，即可兌換「雙人漢來海港城餐券」1張，限量50份。

板橋大遠百即日起至8/13父親節檔期，3樓～8樓女裝、男裝、童裝當日單筆消費滿3,500送200、保健器材當日單筆滿5,000送500、即日起至7/28服飾、化妝品加碼單筆6,600再加送200。更與9大銀行聯合祭出全館單筆分期刷5,000送300。活動期間全館累積消費滿5,000元還有機會抽中「宜蘭悅川酒店」價值萬元住宿券。

新光三越父親節檔期間搭配禮券回饋「夏天卡利HIGH」，貴賓卡友持12大指定銀行信用卡消費即可獨享購物累計滿1萬回饋4%、滿6萬回饋5%、滿20萬回饋6%電子贈品禮券。沒時間挑禮物？今年新光三越同步於新光三越APP上推出父親節專屬限時禮品，下載新光三越APP並綁定貴賓卡，即可以skm pay專屬價格線上即時選購。

8/8前使用skm pay於全台新光三越108家指定餐廳消費，還有機會讓「新光三越幫你買單」，最高回饋1萬元電子禮券。另外，新光三越台北南西一館5樓男裝改裝新開幕，集合5大男士正裝、5大美式休閒與2大機能鞋履品牌，並打造SELECT SHOP選物配件專區，凡於一館5樓累計消費滿5千元即贈黃亞細經典口味肉骨茶兌換券一份，限量280份，送完為止；單櫃單筆消費滿3萬元即送YAMASAKI山綺手持式紫外線除蟎機(限平日兌換，不與全館滿額贈重複兌換)。